Де 1 вересня пригріє найбільше, повідомив синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт в коментарі УНІАН.

Яка буде погода 1 вересня?

У перший день осені територією країни проходитимуть атмосферні фронти. Саме тому очікується неспокійна синоптична ситуація.

Ми очікуємо, що в західних, місцями північних, більшості центральних та Харківській областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. Проте значення температури будуть на високому рівні загалом, буде доволі тепло,

– сказав Семиліт.

За його словами, у нічні години температура повітря становитиме +12…+18 градусів. У східних областях, а 2 вересня також у західних регіонах, вночі буде прохолодніше – +9…+15 градусів.

Вдень повітря прогріється до +23…+29 градусів. На Закарпатті, Півдні та Південному Сході країни місцями очікується до +30…+32 градусів.

У Києві та Київській області цього дня також прогнозують короткочасний дощ із грозою. Температура повітря в регіоні становитиме +25…+27 градусів.

Нагадаємо, синоптики попередньо прогнозували, що у вересні 2026 року середня температура повітря та кількість опадів в Україні очікуються близькими до кліматичної норми. Середня температура буде +11…+18 градусів, а кількість опадів буде приблизно 80 – 120% кліматичної норми.