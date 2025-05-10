Дожди, местами будет мокрый снег: прогноз погоды на 11 мая

Погода в Украине в воскресенье, 11 мая, будет облачной с прояснениями. Для большинства областей синоптики прогнозируют осадки, местами мокрый снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра. Значительных изменений в температурных показателях не ожидают.

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Какой будет погода в Украине 11 мая

По данным синоптиков, ночью в северных, большинстве западных, центральных областей прогнозируют осадки, днем в Украине ожидаются умеренные дожди. В то же время в юго-восточной части также местами возможны небольшие дожди.

Ветер будет двигаться в северо-западном направлении, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла. Днем синоптики прогнозируют от 9 до 14 градусов тепла, на юге и востоке 13 – 18.

На высокогорье Карпат, согласно обнародованной информации, возможен умеренный, ночью местами значительный мокрый снег. Там температура ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 4 градусов тепла.

Температура в крупных городах

Киев +12...+14;

Ужгород +11...+13;

Львов +11...+13;

Ивано-Франковск +11...+13;

Тернополь +11...+13;

Черновцы +11...+13;

Хмельницкий +11...+13;

Луцк +11...+13;

Ровно +11...+13;

Житомир +11...+13;

Винница +11...+13;

Одесса +16...+18;

Николаев +15...+17;

Херсон +16...+18;

Симферополь +15...+17;

Кропивницкий +12...+14;

Черкассы +11...+13;

Чернигов +12...+14;

Сумы +11...+13;

Полтава +11...+13;

Днепр +12...+14;

Запорожье +15...+17;

Донецк +14...+16;

Луганск +14...+16;

Харьков +11...+13.



Прогноз погоды в Украине на 11 мая / Карта Укргидрометцентра