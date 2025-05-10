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24 Канал Новости Украины Дожди, местами будет мокрый снег: прогноз погоды на 11 мая
10 мая, 16:55
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Дожди, местами будет мокрый снег: прогноз погоды на 11 мая

Маргарита Волошина

Погода в Украине в воскресенье, 11 мая, будет облачной с прояснениями. Для большинства областей синоптики прогнозируют осадки, местами мокрый снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра. Значительных изменений в температурных показателях не ожидают.

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Какой будет погода в Украине 11 мая

По данным синоптиков, ночью в северных, большинстве западных, центральных областей прогнозируют осадки, днем в Украине ожидаются умеренные дожди. В то же время в юго-восточной части также местами возможны небольшие дожди.

Ветер будет двигаться в северо-западном направлении, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла. Днем синоптики прогнозируют от 9 до 14 градусов тепла, на юге и востоке 13 – 18.

На высокогорье Карпат, согласно обнародованной информации, возможен умеренный, ночью местами значительный мокрый снег. Там температура ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 4 градусов тепла.

Температура в крупных городах

  • Киев +12...+14;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львов +11...+13;
  • Ивано-Франковск +11...+13;
  • Тернополь +11...+13;
  • Черновцы +11...+13;
  • Хмельницкий +11...+13;
  • Луцк +11...+13;
  • Ровно +11...+13;
  • Житомир +11...+13;
  • Винница +11...+13;
  • Одесса +16...+18;
  • Николаев +15...+17;
  • Херсон +16...+18;
  • Симферополь +15...+17;
  • Кропивницкий +12...+14;
  • Черкассы +11...+13;
  • Чернигов +12...+14;
  • Сумы +11...+13;
  • Полтава +11...+13;
  • Днепр +12...+14;
  • Запорожье +15...+17;
  • Донецк +14...+16;
  • Луганск +14...+16;
  • Харьков +11...+13.


Прогноз погоды в Украине на 11 мая / Карта Укргидрометцентра