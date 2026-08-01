Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.

Какая будет погода на выходных?

Суббота, 1 августа

В западных областях прогнозируется сухая и жаркая погода. Ночью ожидается +16...+21 градус, днем воздух прогреется до +33...+38 градусов.

В северных областях будет преобладать малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов, днем нагреется до +28...+33 градусов.

В центральной части страны прогнозируется солнечная погода без осадков. Стрелки термометров покажут +13...+18 градусов ночью и +28...+33 градуса днем.

На юге и в Крыму погода также не будет сильно отличаться от других регионов. Ночью температура будет колебаться в пределах +16…+21 градуса, днем прогнозируют от +29 до +34 градусов.

В восточных областях в ночные часы ожидается +13...+18 градусов, а днем – +26...+31 градус.

Воскресенье, 2 августа

В западных областях сохранится жара. Ночью прогнозируются те же +16...+21 градус, а днем температура поднимется до +33...+38 градусов. Лишь вечером на Волыни и в Прикарпатье местами возможны кратковременные грозовые дожди.

На севере страны существенных изменений также не ожидается. Температура составит +14...+19 градусов ночью и +29...+34 градуса днем.

В центральных областях станет еще жарче: ночью столбики термометров покажут +15...+20 градусов, днем температура поднимется до +31...+36 градусов.

В южных регионах и в Крыму антициклон принесет погоду без осадков. Ожидается, что температура воздуха ночью составит +17...+22 градуса, а днем – +30...+35 градусов.

В восточных регионах также будет солнечно и без осадков. Температура воздуха составит +14...+19 градусов ночью и в пределах +28...+33 градусов днем.