Про це йдеться в прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Яка буде погода вихідних?

Субота, 1 серпня

У західних областях прогнозують суху та спекотну погоду. Вночі очікується +16...+21 градус, удень повітря прогріється до +33...+38 градусів.

У північних областях переважатиме малохмарна погода без опадів. Температура повітря вночі становитиме +12...+17 градусів, удень пригріє до +28...+33 градусів.

У центральній частині країни прогнозують сонячну погоду без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +13...+18 градусів вночі та +28...+33 градуси удень.

На Півдні та в Криму теж погода сильно не відрізнятиметься від інших регіонів. Вночі температура коливатиметься в межах +16…+21 градуса, удень прогнозують від +29 до +34 градусів.

У східних областях у нічні години очікується +13...+18 градусів, а у денні – +26...+31 градус.

Неділя, 2 серпня

У західних областях збережеться спека. На нічний час прогнозують такі ж +16...+21 градус, а удень припече до +33...+38 градусів. Лише ввечері на Волині та Прикарпатті місцями можливі короткочасні грозові дощі.

На Півночі країни істотних змін також не очікується. Температура становитиме +14...+19 градусів уночі та +29...+34 градуси удень.

У центральних областях стане ще спекотніше: вночі стовпчики термометрів покажуть +15...+20 градусів, удень підвищаться до +31...+36 градусів.

У південних регіонах та в Криму антициклон принесе погоду без опадів. Очікується, що температура повітря вночі становитиме +17...+22 градуси, а удень – +30...+35 градусів.

У східних регіонах так само буде сонячно і без опадів. Температура повітря становитиме +14...+19 градусів уночі та в межах +28...+33 градусів удень.