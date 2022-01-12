Штормовой ветер и -24 градуса: прогноз погоды на 13 января
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 13 января, будет очень холодной. В этот день стоит особенно тепло одеваться, или еще лучше – не выходить из дома.
Украину накроют сильные морозы
Днем холоднее всего будет на Востоке. Так, в Харькове температура воздуха опустится до -11 градусов.
Важно Водителей предупредили о сильной гололедице во Львовской области
В восточных и южных областях небо будет ясным. В Киеве, Черкассах, Кропивницком, Чернигове, Сумах, Полтаве и Житомире синоптики обещают снег, а в западных регионах – снег с дождем.
Самые маленькие морозы будут на Западе – около 0 градусов. Однако ночью температура воздуха все же опустится до -13...-15 градусов.
По словам синоптика Натальи Диденко, украинцев ждет самая холодная ночь в году. Так, на северо-востоке температура местами составит -18...-24 градуса. Средняя температура в большинстве областей будет колебаться в пределах -4...-9 градусов.
Ветер будет северо-западного направления, порывистый, а местами даже штормовой.
Это крайне некомфортно при такой низкой температуре воздуха. Поэтому оставьте временно элегантные пальто, обувь и кепочки. Одевайтесь, будто собрались в полярную экспедицию,
– предупредила синоптик.
Погода в городах Украины 13 января
Ужгород – -3...-5
Львов – 0...-2
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – -1...+1
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – 0...-2
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – -1...-3
Винница – -1...+1
Одесса – -1...-3
Николаев – -2...-4
Херсон – -3...-5
Симферополь – -2...-4
Кропивницкий – -3...-5
Черкассы – -3...-5
Чернигов – -2...-4
Сумы – -6...-8
Полтава – -4...-6
Днепр – -4...-6
Запорожье – -3...-5
Донецк – -8...-10
Луганск – -7...-9
Харьков – -9...-11
Киев – -1...-3
Прогноз погоды на 13 января / Карта Укргидрометцентра