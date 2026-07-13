Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какая будет погода 14 июля?

Погода в Украине будет облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, а только на юге и востоке страны ночью без осадков. В Закарпатье и в Карпатах ночью и утром местами ожидается туман. Ветер будет преимущественно северо-западный и будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла, а днем – 23–28 градусов.

Какая температура в крупнейших городах Украины?

Киев +25…+27;

Ужгород +25…+27;

Львов +24…+26;

Ивано-Франковск +23…+25;

Тернополь +24…+26;

Черновцы +23…+25;

Хмельницкий +24…+26;

Луцк +23…+25;

Ровно +24…+26;

Житомир +23…+25;

Винница +23…+25;

Одесса +23…+25;

Николаев +24…+26;

Херсон +25…+27;

Симферополь +24…+26;

Кропивницкий +26…+28;

Черкассы +25…+27;

Чернигов +24…+26;

Сумы +21…+23;

Полтава +23…+25;

Днепр +20…+22;

Запорожье +23…+25;

Донецк +26…+28;

Луганск +27…+29;

Харьков +22…+24.



Прогноз погоды на 14 июля / Карта Укргидрометцентра

Что еще известно о погоде в Украине?

На этой неделе в Украине сохранится преимущественно дождливая погода с грозами. Она будет формироваться под влиянием области пониженного давления и нестабильной воздушной массы.

Во вторник, 14 июля, ночью кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях. Днем они будут на большей части страны, кроме крайнего севера и востока.

Местами возможны град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду. Ночью прогнозируется +12…+18 градусов, а днем будет несколько теплее – в пределах +23…+28 градусов. В то же время в Закарпатье ожидается до +30 градусов.