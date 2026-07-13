Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какая будет погода 14 июля?

Погода в Украине будет облачной с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, а только на юге и востоке страны ночью без осадков.
В Закарпатье и в Карпатах ночью и утром местами ожидается туман. Ветер будет преимущественно северо-западный и будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов тепла, а днем – 23–28 градусов.

Какая температура в крупнейших городах Украины?

  • Киев +25…+27;
  • Ужгород +25…+27;
  • Львов +24…+26;
  • Ивано-Франковск +23…+25;
  • Тернополь +24…+26;
  • Черновцы +23…+25;
  • Хмельницкий +24…+26;
  • Луцк +23…+25;
  • Ровно +24…+26;
  • Житомир +23…+25;
  • Винница +23…+25;
  • Одесса +23…+25;
  • Николаев +24…+26;
  • Херсон +25…+27;
  • Симферополь +24…+26;
  • Кропивницкий +26…+28;
  • Черкассы +25…+27;
  • Чернигов +24…+26;
  • Сумы +21…+23;
  • Полтава +23…+25;
  • Днепр +20…+22;
  • Запорожье +23…+25;
  • Донецк +26…+28;
  • Луганск +27…+29;
  • Харьков +22…+24.


Прогноз погоды на 14 июля / Карта Укргидрометцентра

Что еще известно о погоде в Украине?

На этой неделе в Украине сохранится преимущественно дождливая погода с грозами. Она будет формироваться под влиянием области пониженного давления и нестабильной воздушной массы.

Во вторник, 14 июля, ночью кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях. Днем они будут на большей части страны, кроме крайнего севера и востока.

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Местами возможны град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду. Ночью прогнозируется +12…+18 градусов, а днем будет несколько теплее – в пределах +23…+28 градусов. В то же время в Закарпатье ожидается до +30 градусов.