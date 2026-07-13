Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какая будет погода 14 июля?
Какая температура в крупнейших городах Украины?
- Киев +25…+27;
- Ужгород +25…+27;
- Львов +24…+26;
- Ивано-Франковск +23…+25;
- Тернополь +24…+26;
- Черновцы +23…+25;
- Хмельницкий +24…+26;
- Луцк +23…+25;
- Ровно +24…+26;
- Житомир +23…+25;
- Винница +23…+25;
- Одесса +23…+25;
- Николаев +24…+26;
- Херсон +25…+27;
- Симферополь +24…+26;
- Кропивницкий +26…+28;
- Черкассы +25…+27;
- Чернигов +24…+26;
- Сумы +21…+23;
- Полтава +23…+25;
- Днепр +20…+22;
- Запорожье +23…+25;
- Донецк +26…+28;
- Луганск +27…+29;
- Харьков +22…+24.
Прогноз погоды на 14 июля / Карта Укргидрометцентра
Что еще известно о погоде в Украине?
На этой неделе в Украине сохранится преимущественно дождливая погода с грозами. Она будет формироваться под влиянием области пониженного давления и нестабильной воздушной массы.
Во вторник, 14 июля, ночью кратковременные дожди с грозами пройдут в западных областях. Днем они будут на большей части страны, кроме крайнего севера и востока.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Местами возможны град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду. Ночью прогнозируется +12…+18 градусов, а днем будет несколько теплее – в пределах +23…+28 градусов. В то же время в Закарпатье ожидается до +30 градусов.