Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода 14 липня?

Погода в Україні буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози, а лише на півдні та сході країни вночі без опадів. На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер буде переважно північно-західний та дутиме зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла а, вдень – 23 – 28 градусів.

Яка температура в найбільших містах України?

Київ +25…+27;

Ужгород +25…+27;

Львів +24…+26;

Івано-Франківськ +23…+25;

Тернопіль +24…+26;

Чернівці +23…+25;

Хмельницький +24…+26;

Луцьк +23…+25;

Рівне +24…+26;

Житомир +23…+25;

Вінниця +23…+25;

Одеса +23…+25;

Миколаїв +24…+26;

Херсон +25…+27;

Сімферополь +24…+26;

Кропивницький +26…+28;

Черкаси +25…+27;

Чернігів +24…+26;

Суми +21…+23;

Полтава +23…+25;

Дніпро +20…+22;

Запоріжжя +23…+25;

Донецьк +26…+28;

Луганськ +27…+29;

Харків +22…+24.



Прогноз погоди на 14 липня / Карта Укргідрометцентру

Що ще відомо про погоду в Україні?

Цього тижня в Україні збережеться переважно дощова погода з грозами. Вона формуватиметься під впливом області зниженого тиску та нестійкої повітряної маси.

У вівторок, 14 липня, вночі короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях. Вдень вони будуть на більшій частині країни, окрім крайньої півночі та сходу.

Подекуди можливі град і шквали 15 – 20 метрів за секунду. Уночі прогнозують +12...+18 градусів, а удень буде дещо тепліше – у межах +23...+28 градусів. Водночас на Закарпатті очікується до +30 градусів.