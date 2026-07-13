Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Якою буде погода 14 липня?
Погода в Україні буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози, а лише на півдні та сході країни вночі без опадів.
На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер буде переважно північно-західний та дутиме зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 14 до 19 градусів тепла а, вдень – 23 – 28 градусів.
Яка температура в найбільших містах України?
- Київ +25…+27;
- Ужгород +25…+27;
- Львів +24…+26;
- Івано-Франківськ +23…+25;
- Тернопіль +24…+26;
- Чернівці +23…+25;
- Хмельницький +24…+26;
- Луцьк +23…+25;
- Рівне +24…+26;
- Житомир +23…+25;
- Вінниця +23…+25;
- Одеса +23…+25;
- Миколаїв +24…+26;
- Херсон +25…+27;
- Сімферополь +24…+26;
- Кропивницький +26…+28;
- Черкаси +25…+27;
- Чернігів +24…+26;
- Суми +21…+23;
- Полтава +23…+25;
- Дніпро +20…+22;
- Запоріжжя +23…+25;
- Донецьк +26…+28;
- Луганськ +27…+29;
- Харків +22…+24.
Прогноз погоди на 14 липня / Карта Укргідрометцентру
Що ще відомо про погоду в Україні?
Цього тижня в Україні збережеться переважно дощова погода з грозами. Вона формуватиметься під впливом області зниженого тиску та нестійкої повітряної маси.
У вівторок, 14 липня, вночі короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях. Вдень вони будуть на більшій частині країни, окрім крайньої півночі та сходу.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Подекуди можливі град і шквали 15 – 20 метрів за секунду. Уночі прогнозують +12...+18 градусів, а удень буде дещо тепліше – у межах +23...+28 градусів. Водночас на Закарпатті очікується до +30 градусів.