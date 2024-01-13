Долгожданное потепление, но снег будет идти и дальше: прогноз погоды на 14 января

13 января 2024, 14:38
Читати новину українською

В Украине в воскресенье, 14 января, будет незначительное потепление – в некоторых областях столбики термометров поднимутся до +4 градусов. Однако будет снег будет идти и дальше, хотя осадки будут не столь обильными.

Кроме того, синоптики предупреждают об гололедице на дорогах и порывах ветра. Шквальный ветер прогнозируют в западных областях – до 15 – 20 метров в секунду.

Интересно Морозы ослабеют: когда в январе снова потеплеет

Какая будет погода в Украине

В воскресенье, 14 января, наконец, столбики термометров поднимутся до +4 градусов, но не во всех областях. Потеплеет только в южных областях, Крыма и на Закарпатье. Там синоптики прогнозируют от 0 до +4 градусов тепла днем. На остальных территориях еще сохраняется мороз днем.

Так, на Западе температура днем будет достигать 0...-2 градусов. Прохладнее будет в северных областях, где столбики покажут от 0 до -4 мороза. До -3 градусов будет также и в центральных областях, а вот на Востоке будет холоднее всего – там столбики термометров опустятся до -7 градусов мороза.

Почти на всей территории Украины 14 января небольшой снег, в южных областях - с дождем. Сухо будет только в Одесской области, где синоптики не прогнозируют осадков. На дорогах снова гололедица, поэтому пешеходам и водителям нужно быть осмотрительными.

Кроме того, 14 января на высокогорье в Закарпатской области ожидаются обильные снегопады и метели. Потому синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности (3 уровень).


Снежная опасность 14 января / Карта Укргидрометцентра

Какая температура будет в областных центрах

  • Киев 0...-2;
  • Ужгород 0...+2;
  • Львов 0...-2;
  • Ивано-Франковск 0...-2;
  • Тернополь 0...-2;
  • Черновцы 0...+2;
  • Хмельницкий -3...-1;
  • Луцк 0...-2;
  • Ровно 0...-2;
  • Житомир -3...-1;
  • Винница -3...-1;
  • Одесса -1...+1;
  • Николаев 0...+2;
  • Херсон +1...+3;
  • Симферополь +2...+4;
  • Кропивницкий -3...-1;
  • Черкассы -3...-1;
  • Чернигов -3...-1;
  • Суммы -4...-2;
  • Полтава -4...-2;
  • Днепр 0...-2;
  • Запорожье -1...+1;
  • Донецк -4...-2;
  • Луганск -7...-5;
  • Харьков -6...-4.


Прогноз погоды в Украине 14 января / Карта Укргидрометцентра

Автор: Анжеліка Байбак