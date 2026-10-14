Ночные заморозки и дожди: удивит ли украинцев погода в ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине прогнозируются дожди, а местами даже сильные. Кроме того, в некоторых регионах возможны заморозки до 3 градусов мороза.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Какую погоду ожидать?

По данным синоптиков, 14 октября в большинстве областей пройдут умеренные дожди, а на северо-востоке – значительные. В восточных регионах местами возможны грозы. Осадки в этот день обойдут стороной лишь западные, Житомирскую, Киевскую и Винницкую области, хотя и ненадолго.

При этом температура воздуха в основном составит +7…+14 градусов ночью и +12…+18 градусов днем. На крайнем востоке днем воздух прогреется до +23 градусов. В западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях ночью ожидается +1…+8 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +10…+16 градусов. На поверхности почвы, а местами и в воздухе, синоптики прогнозируют возможные заморозки 0…-3 градуса.

В дальнейшем, а именно 15 октября, дожди охватят большинство районов Левобережья, а также западные, Житомирскую и Винницкую области. Ночью температура составит +3…+10 градусов, а на юго-востоке – до +14 градусов. Днем потеплеет лишь до +10…+18 градусов.

В конце рабочей недели, 16 октября, дожди пройдут преимущественно по всей стране. Температура воздуха в ночные часы ожидается в пределах +3…+10 градусов, на юго-востоке показатели достигнут +14 градусов. А днем, как и накануне, – до +10…+18 градусов.

Напомним, с приходом холодного атмосферного фронта циклона Gabriela в Украине завершился очередной период устойчивой "бабиной осени". В ближайшее время резкого потепления или похолодания не прогнозируется.