Жара +35 градусов вернется в западные области: какая погода ожидается на выходных

Погоду в Украине на выходных будет определять антициклон. Таким образом, ожидается малооблачная погода без осадков, но с повышением температуры воздуха, местами до +35 градусов.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

Какой прогноз погоды на выходные?

Суббота, 15 августа

В западных областях под влиянием антициклона осадков не прогнозируется. Ветер будет переменного направления со скоростью 3 – 8 метров в секунду. Ночью ожидается +7…+12 градусов, а днем температура поднимется до +26…+31 градуса.

На севере страны ожидается солнечная погода. Ветер такой же, а вот температура воздуха составит +8…+13 градусов ночью и +23…+28 градусов днем.

В центральных областях будет преобладать сухая погода. Стрелки термометров покажут +8…+13 градусов ночью и достигнут +23…+28 градусов днем.

Малооблачная погода будет и в южных областях и Крыму. Там прогнозируют +12…+17 градусов ночью и +24…+29 градусов днем.

В восточных областях прогнозируется погода без осадков. Температура будет колебаться в пределах +8…+13 градусов ночью и +22…+27 градусов днем.

Воскресенье, 16 августа

В западных областях сохранится малооблачная погода без осадков. Ночью ожидается +9…+14 градусов, а днем температура поднимется до жарких +30…+35 градусов.

В северных областях снова не прогнозируют осадков. Температура будет держаться в пределах +9…+14 градусов ночью и +28…+33 градусов днем.

В центре страны сохранится спокойная погода. Почти, как и в других регионах, здесь будет ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью прогнозируется +10…+15 градусов, а днем – +28…+33 градуса.

В южных областях и Крыму будет несколько теплее. Столбики термометров будут в пределах +13…+18 градусов ночью и +27…+32 градусов днем.

В восточных областях будет преобладать малооблачная погода. Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов. Уже днем потеплеет до +27…+32 градусов.