Про це йдеться в прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Який прогноз погоди на вихідні?

Субота, 15 серпня

У західних областях під впливом антициклону опадів не прогнозують. Вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю 3 – 8 метри за секунду. Вночі очікується +7…+12 градусів, а вдень пригріє до +26…+31 градуса.

На Півночі країни очікується сонячна погода. Вітер такий же, а ось температура повітря становитиме +8…+13 градусів вночі та +23…+28 градусів вдень.

У центральних областях переважатиме суха погода. Стовпчики термометрів покажуть +8…+13 градусів уночі та сягнуть +23…+28 градусів вдень.

Малохмарна погода буде й у південних областях та Криму. Там прогнозують +12…+17 градусів уночі та +24…+29 градусів удень.

У східних областях прогнозують погоду без опадів. Температурні показники будуть в межах +8…+13 градусів у нічні години та +22…+27 градусів у денні.

Неділя, 16 серпня

У західних областях збережеться малохмарна погода без опадів. Вночі очікується +9…+14 градусів, а вдень температура підвищиться до спекотних +30…+35 градусів.

У північних областях знову не прогнозують опадів. Температура триматиметься в межах +9…+14 градусів уночі та +28…+33 градусів удень.

У Центрі країни утримається спокійна погода. Майже як і в інших регіонах, тут буде вітер змінних напрямків, 3 – 8 метри за секунду. Вночі прогнозують +10…+15 градусів, а вдень – +28…+33 градуси.

У південних областях та Криму буде дещо тепліше. Стовпчики термометрів будуть в межах +13…+18 градусів уночі та +27…+32 градусів удень.

У східних областях переважатиме малохмарна погода. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 градусів. Вже вдень потепліє до +27…+32 градусів.