Какие области снова накроют грозы: прогноз погоды на 15 июля

Погода в Украине в пятницу, 15 июля, будет контрастной. На Западе и Севере синоптики обещают прохладу, а на Востоке и Юге – жару.

Где прогнозируют дожди

Жители западных регионов имели всего один день перерыва от дождей. В пятницу осадки возвращаются и покроют еще и Центральную и Восточную Украину.

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Температура воздуха на Западе будет в среднем колебаться в пределах +22...+24 градусов. В то же время на Закарпатье, несмотря на грозы и дождь, будет жарко – +28...+30 градусов. Западный ветер будет двигаться со скоростью 7-12 метров в секунду.

На Севере погода будет аналогичной.

На Востоке и Юге будет жарко

Настоящее лето будет властвовать на Юге Украины. Там будет солнечно, а воздух прогреется до +32 градусов. Чуть ниже столбики термометров будут держаться на Востоке – +27…+29 градусов. Дожди прогнозируют только в Полтавской и Сумской областях. Жители всех других восточных областей смогут насладиться солнышком.

В Киеве синоптики обещают +21...+23 градуса. Утром в столице начнется дождь, так что при выходе из дома прихватите с собой зонт.

Прогноз погоды в городах Украины.

Ужгород – +28...+30

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +22...+24

Винница – +26...+28

Одесса – +30...+32

Николаев – +30...+32

Херсон – +29...+31

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +22...+24

Сумы – +23...+25

Полтава – +26...+28

Днепр – +29...+31

Запорожье – +28...+30

Донецк – +26...+28

Луганск – +27...+29

Харьков – +27...+29

Киев – +21...+23



Прогноз погоды на 15 июля. / Карта Укргидрометцентра.