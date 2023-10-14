Половину Украины накроют дожди: прогноз погоды на 15 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в воскресенье, 15 октября, будет теплой. Жителям многих областях следует позаботиться о зонтах из-за высокой вероятности осадков.
В воскресенье ветер будет юго-западным. На Западе и Севере он днем сменит направление на северо-западное. Его скорость будет составлять 7 – 12 метров в секунду. В западных областях возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
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Какая будет погода 15 октября
В Украине облачно с прояснениями. Днем на Западе, Севере и местами в Центре возможны дожди. Согласно прогнозу синоптиков, в Карпатском регионе будут сильные дожди. На остальной территории нашего государства не ожидаются осадки.
Прохладнее всего в воскресенье будет на Западе, где днем температура будет +10…+14. В Карпатах будет +4…+9. На Севере ожидается +14…+17. На Востоке будет +18…+20. В Центре столбики термометров будут показывать +17…+22. Теплее всего будет на Юге, где ожидается +19…+24.
Температура в областных центрах
- Киев +14...+16
- Ужгород +12...+14
- Львов +10...+12
- Ивано-Франковск +11...+13
- Тернополь +10...+12
- Черновцы +11...+13
- Хмельницкий +11...+13
- Луцк +12...+14
- Ровно +12...+14
- Житомир +13...+15
- Винница +15...+17
- Одесса +22...+24
- Николаев +21...+23
- Херсон +19...+21
- Симферополь +19...+21
- Кропивницкий +20...+22
- Черкассы +20...+22
- Чернигов +15...+17
- Сумы +15...+17
- Полтава +17...+19
- Днепр +19...+21
- Запорожье +18...+20
- Донецк +18...+20
- Луганск +18...+20
- Харьков +18...+20
Прогноз погоды в Украине на 15 октября / Карта Укргидрометцентра