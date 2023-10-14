Половину Украины накроют дожди: прогноз погоды на 15 октября

Погода в Украине в воскресенье, 15 октября, будет теплой. Жителям многих областях следует позаботиться о зонтах из-за высокой вероятности осадков.

В воскресенье ветер будет юго-западным. На Западе и Севере он днем сменит направление на северо-западное. Его скорость будет составлять 7 – 12 метров в секунду. В западных областях возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

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Какая будет погода 15 октября

В Украине облачно с прояснениями. Днем на Западе, Севере и местами в Центре возможны дожди. Согласно прогнозу синоптиков, в Карпатском регионе будут сильные дожди. На остальной территории нашего государства не ожидаются осадки.

Прохладнее всего в воскресенье будет на Западе, где днем температура будет +10…+14. В Карпатах будет +4…+9. На Севере ожидается +14…+17. На Востоке будет +18…+20. В Центре столбики термометров будут показывать +17…+22. Теплее всего будет на Юге, где ожидается +19…+24.

Температура в областных центрах

Киев +14...+16

Ужгород +12...+14

Львов +10...+12

Ивано-Франковск +11...+13

Тернополь +10...+12

Черновцы +11...+13

Хмельницкий +11...+13

Луцк +12...+14

Ровно +12...+14

Житомир +13...+15

Винница +15...+17

Одесса +22...+24

Николаев +21...+23

Херсон +19...+21

Симферополь +19...+21

Кропивницкий +20...+22

Черкассы +20...+22

Чернигов +15...+17

Сумы +15...+17

Полтава +17...+19

Днепр +19...+21

Запорожье +18...+20

Донецк +18...+20

Луганск +18...+20

Харьков +18...+20



Прогноз погоды в Украине на 15 октября / Карта Укргидрометцентра