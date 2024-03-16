Дожди и переменная облачность: прогноз погоды на 17 марта

В воскресенье, 17 марта, погода будет теплой с переменной облачностью. Существенных осадков на большинстве территорий не прогнозируют, лишь на Западе местами ожидается дождь.

Украинцев ожидает облачный день с прояснениями. Внезапный дождь может застать врасплох жителей западных регионов и центра Украины.

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Какой будет погода

В западных областях, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях в течение дня пройдут дожди, а в Карпатах возможен мокрый снег. На остальных территориях осадков не предвидится.

Ночью и утром в южных и центральных регионах местами возможен туман. Ветер юго-западный, в западных областях сменится на северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, днем ожидается от 8 до 13 градусов тепла. В Карпатах температура в течение дня будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Какой будет температура в городах Украины

Киев – +10...+12

Ужгород – +9...+11

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +8...+10

Ровно – +7...+9

Житомир – +9...+11

Винница – +10...+12

Одесса – +11...+13

Николаев – +10...+12

Херсон – +10...+12

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +10...+12

Сумы – 9...+11

Полтава – +10...+12

Днепр – +10...+12

Запорожье – +9...+11

Донецк – +8...+10

Луганск – +7...+9

Харьков – +8...+10



Погода в Украине на 17 марта / карта Укргидрометцентр