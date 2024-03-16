Дожди и переменная облачность: прогноз погоды на 17 марта
Источник:Укргидрометцентр
В воскресенье, 17 марта, погода будет теплой с переменной облачностью. Существенных осадков на большинстве территорий не прогнозируют, лишь на Западе местами ожидается дождь.
Украинцев ожидает облачный день с прояснениями. Внезапный дождь может застать врасплох жителей западных регионов и центра Украины.
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Какой будет погода
В западных областях, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях в течение дня пройдут дожди, а в Карпатах возможен мокрый снег. На остальных территориях осадков не предвидится.
Ночью и утром в южных и центральных регионах местами возможен туман. Ветер юго-западный, в западных областях сменится на северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла, днем ожидается от 8 до 13 градусов тепла. В Карпатах температура в течение дня будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
Какой будет температура в городах Украины
- Киев – +10...+12
- Ужгород – +9...+11
- Львов – +9...+11
- Ивано-Франковск – +8...+10
- Тернополь – +7...+9
- Черновцы – +8...+10
- Хмельницкий – +8...+10
- Луцк – +8...+10
- Ровно – +7...+9
- Житомир – +9...+11
- Винница – +10...+12
- Одесса – +11...+13
- Николаев – +10...+12
- Херсон – +10...+12
- Симферополь – +10...+12
- Кропивницкий – +9...+11
- Черкассы – +10...+12
- Чернигов – +10...+12
- Сумы – 9...+11
- Полтава – +10...+12
- Днепр – +10...+12
- Запорожье – +9...+11
- Донецк – +8...+10
- Луганск – +7...+9
- Харьков – +8...+10
Погода в Украине на 17 марта / карта Укргидрометцентр