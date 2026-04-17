17 апреля, 14:44
Небольшие дожди и туман, но местами пригреет до +19: прогноз погоды на 18 апреля

Дария Черныш

В субботу, 18 апреля, в Украине прогнозируют переменную облачность и местами небольшие дожди. Теплее всего будет на юго-востоке, где воздух прогреется до +19 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какую погоду ждать 18 апреля?

Синоптики прогнозируют, что в субботу по Украине пройдут небольшие дожди. Осадков не будет только в западных и юго-восточных регионах.

В ночные и утренние часы на северо-востоке и в основном в центральных областях местами ожидается туман. А ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду будет преимущественно с севера.

Температура воздуха ночью составит +3 – +8 градусов, а днем прогреется до +11 – +16 градусов. На юго-востоке пригреет до +19 градусов.

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев +12...+14;
  • Ужгород +13...+15;
  • Львов +11...+13;
  • Ивано-Франковск +11...+13;
  • Тернополь +11...+13;
  • Черновцы +11...+13;
  • Хмельницкий +11...+13;
  • Луцк +11...+13;
  • Ровно +11...+13;
  • Житомир +11...+13;
  • Винница +11...+13;
  • Одесса +14...+16;
  • Николаев +14...+16;
  • Херсон +16...+18;
  • Симферополь +16...+18;
  • Кропивницкий +13...+15;
  • Черкассы +13...+15;
  • Чернигов +13...+15;
  • Сумы +13...+15;
  • Полтава +13...+15;
  • Днепр +13...+15;
  • Запорожье +16...+18;
  • Донецк +14...+16;
  • Луганск +16...+18;
  • Харьков +13...+15.

Погода в Украине на 18 апреля 2026 года / Фото Укргидрометцентра

Будет ли еще похолодание в апреле?

  • Циклоны над Беларусью и Турцией принесут в Украину кратковременные дожди и, возможно, местами грозы 17 – 18 апреля. Похолодает уже с 19 апреля. Усиленный ветер принесет сухой арктический воздух. Ночью будет от +2 до +7 градусов, днем – от +10 до +15 градусов днем.

  • В то же время в Укргидрометцентре прогнозировали, что на юго-востоке страны и на Закарпатье на выходных будет от +14 до +19 градусов.