Небольшие дожди и туман, но местами пригреет до +19: прогноз погоды на 18 апреля

В субботу, 18 апреля, в Украине прогнозируют переменную облачность и местами небольшие дожди. Теплее всего будет на юго-востоке, где воздух прогреется до +19 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какую погоду ждать 18 апреля?

Синоптики прогнозируют, что в субботу по Украине пройдут небольшие дожди. Осадков не будет только в западных и юго-восточных регионах.

В ночные и утренние часы на северо-востоке и в основном в центральных областях местами ожидается туман. А ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду будет преимущественно с севера.

Температура воздуха ночью составит +3 – +8 градусов, а днем прогреется до +11 – +16 градусов. На юго-востоке пригреет до +19 градусов.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +12...+14;

Ужгород +13...+15;

Львов +11...+13;

Ивано-Франковск +11...+13;

Тернополь +11...+13;

Черновцы +11...+13;

Хмельницкий +11...+13;

Луцк +11...+13;

Ровно +11...+13;

Житомир +11...+13;

Винница +11...+13;

Одесса +14...+16;

Николаев +14...+16;

Херсон +16...+18;

Симферополь +16...+18;

Кропивницкий +13...+15;

Черкассы +13...+15;

Чернигов +13...+15;

Сумы +13...+15;

Полтава +13...+15;

Днепр +13...+15;

Запорожье +16...+18;

Донецк +14...+16;

Луганск +16...+18;

Харьков +13...+15.

Погода в Украине на 18 апреля 2026 года / Фото Укргидрометцентра

