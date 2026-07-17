Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

Какую погоду ожидать на выходных?

Суббота, 18 июля

В западных регионах ночью местами возможен слабый туман. Днем и вечером в отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит +14…+19 градусов, днем воздух прогреется до +26…+32 градусов.

В северных областях прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ночью ожидается +8…+13 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +22…+27 градусов.

В центральных регионах также не ожидается осадков. Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, днем она будет держаться в пределах +23…+28 градусов.

На юге страны и в Крыму день пройдет без осадков. Температура составит +14…+19 градусов ночью и +26…+31 градус днем.

В восточных областях ожидается сухая погода. Температура ночью составит +9…+14 градусов, а днем поднимется до +22…+27 градусов.

Воскресенье, 19 июля

В западных областях в течение дня прогнозируются кратковременные грозовые дожди. Днем местами возможны град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду. Столбики термометров покажут +13…+18 градусов ночью и +25…+30 градусов днем.

Осадки на севере страны ожидаются только вечером на западе Киевской области. Там возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах +10…+15 градусов, а днем нагреется до +24…+29 градусов.

В центральной части осадков не прогнозируется. Сохранится малооблачная погода, а температура воздуха составит +12…+17 градусов ночью и +26…+31 градус днем.

На юге и в Крыму осадков не ожидается. В ночные часы температура воздуха будет в пределах +14…+19 градусов. Уже днем температура поднимется до +28…+33 градусов.

В восточных регионах воскресенье также пройдет без осадков. Температура воздуха составит +12…+17 градусов ночью и +24…+29 градусов днем.