Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.
Яку погоду чекати на вихідних?
Субота, 18 липня
У західних регіонах вночі місцями можливий слабкий туман. Вдень і ввечері в окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме +14…+19 градусів, удень воно прогріється до +26…+32 градусів.
У північних областях прогнозують малохмарну погоду без опадів. У нічні години очікується +8…+13 градусів, а удень стовпчики термометрів піднімуться до +22…+27 градусів.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
У центральних регіонах також не погрозують опадів. Температура повітря вночі становитиме +9…+14 градусів, удень вона триматиметься у межах +23…+28 градусів.
На Півдні країни та в Криму день пройде без опадів. Температура становитиме +14…+19 градусів уночі та +26…+31 градус вдень.
У східних областях очікується суха погода. Температурні показники вночі становитимуть +9…+14 градусів, а вдень піднімуться до +22…+27 градусів.
Неділя, 19 липня
У західних областях протягом дня прогнозують короткочасні грозові дощі. Вдень подекуди можливі град і шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Стовпчики термометрів покажуть +13…+18 градусів уночі та +25…+30 градусів вдень.
Опади на Півночі країни очікуються лише ввечері на заході Київської області. Там можливі короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі триматиметься в межах +10…+15 градусів, а вдень пригріє до +24…+29 градусів.
У центральній частині опадів не прогнозують. Збережеться малохмарна погода, а температура повітря становитиме +12…+17 градусів у нічні години та +26…+31 градус вдень.
На Півдні та в Криму опадів не очікується. У нічні години температура повітря буде в межах +14…+19 градусів. Вже удень пригріє до +28…+33 градусів.
У східних регіонах неділя також мине без опадів. Температура повітря становитиме +12…+17 градусів уночі та +24…+29 градусів удень.