Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Пригреет до +33, кратковременные дожди и возможен град: какую погоду прогнозируют на 21 июля
20 июля, 20:16
2

Пригреет до +33, кратковременные дожди и возможен град: какую погоду прогнозируют на 21 июля

Дария Черныш

Во вторник, 21 июля, в Украине прогнозируется переменная облачность. В некоторых регионах ожидаются сильные дожди, а также грозы и возможные шквалы.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра .

Какой прогноз погоды?

По данным синоптиков, умеренные дожди с грозами ожидаются в большинстве центральных и южных областей, а также в Сумской и Харьковской областях. Днем в отдельных районах прогнозируются сильные дожди, град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду.

Ветер будет северного направления, а в западных и северных областях – западного. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха на юге и востоке страны ночью составит +16...+21 градус. Днем она прогреется до +28...+33 градусов. В остальных областях ожидается +13...+18 градусов ночью и +23...+28 градусов днем. Немного прохладнее будет на западе страны, где дневная температура составит +20...+25 градусов.

Какая будет температура воздуха в областных центрах?

  • Киев +25…+27
  • Ужгород +22…+24
  • Львов +19…+21
  • Ивано-Франковск +21…+23
  • Тернополь +20…+22
  • Черновцы +24…+26
  • Хмельницкий +22…+24
  • Луцк +20…+22
  • Ровно +20…+22
  • Житомир +22…+24
  • Винница +22…+24
  • Одесса +24…+26
  • Николаев +27…+29
  • Херсон +25…+27
  • Симферополь +27…+29
  • Кропивницкий +26…+28
  • Черкассы +25…+27
  • Чернигов +23…+25
  • Сумы +23…+25
  • Полтава +23…+25
  • Днепр +25…+27
  • Запорожье +28…+30
  • Донецк +30…+32
  • Луганск +31…+33
  • Харьков +25…+27

Прогноз погоды на 21 июля / Карта Укргидрометцентра

Ранее синоптик Иван Семилит отмечал, что в первые дни этой недели местами ожидаются кратковременные летние дожди с грозами. При этом самые высокие температуры будут на юго-востоке страны. В ближайшие дни там столбики термометров поднимутся до жарких +34 градусов.

Связанные темы:

Жара
Погода
Новости Украины