Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Какая погода будет 21 июня?

21 июня в Украине ожидается преимущественно солнечная и комфортная летняя погода. По прогнозу синоптиков, в большинстве областей будет небольшая облачность, а осадков не предвидится.

Ветер в течение суток будет северным со скоростью 5–10 метров в секунду. При этом в западных регионах страны он сменится на юго-восточный, однако также останется умеренным.

В ночные часы температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. В южных областях ночь будет теплее — местами столбики термометров не опустятся ниже +20 градусов. Днем воздух прогреется до 24–29 градусов тепла.

Жарче всего будет на западе и юге страны, где местами прогнозируют от 30 до 33 градусов выше нуля.

Какие температуры будут в крупных городах?

Киев +24…+26;

Ужгород +30…+32;

Львов +28…+30;

Ивано-Франковск +27…+29;

Тернополь +25…+27;

Черновцы +25…+27;

Хмельницкий +25…+27;

Луцк +26…+28;

Ровно +27…+29;

Житомир +25…+27;

Винница +24…+26;

Одесса +24…+26;

Николаев +24…+26;

Херсон +26…+28;

Симферополь +24…+26;

Кропивницкий +26…+28;

Черкассы +27…+29;

Чернигов +24…+26;

Сумы +23…+25;

Полтава +26…+28;

Днепр +25…+27;

Запорожье +25…+27;

Донецк +24…+26;

Луганск +23…+25;

Харьков +24…+26.

Прогноз погоды на 21 июня 2026 года в Украине / Карта Укргидрометцентра

Как справиться с жарой?

Летняя жара может существенно влиять на самочувствие, вызывая усталость, обезвоживание и общий дискомфорт. Именно поэтому при высоких температурах важно соблюдать простые правила, которые помогут легче переносить жаркую погоду.