Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
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Какая погода будет 21 июня?
21 июня в Украине ожидается преимущественно солнечная и комфортная летняя погода. По прогнозу синоптиков, в большинстве областей будет небольшая облачность, а осадков не предвидится.
Ветер в течение суток будет северным со скоростью 5–10 метров в секунду. При этом в западных регионах страны он сменится на юго-восточный, однако также останется умеренным.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
В ночные часы температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. В южных областях ночь будет теплее — местами столбики термометров не опустятся ниже +20 градусов. Днем воздух прогреется до 24–29 градусов тепла.
Жарче всего будет на западе и юге страны, где местами прогнозируют от 30 до 33 градусов выше нуля.
Какие температуры будут в крупных городах?
- Киев +24…+26;
- Ужгород +30…+32;
- Львов +28…+30;
- Ивано-Франковск +27…+29;
- Тернополь +25…+27;
- Черновцы +25…+27;
- Хмельницкий +25…+27;
- Луцк +26…+28;
- Ровно +27…+29;
- Житомир +25…+27;
- Винница +24…+26;
- Одесса +24…+26;
- Николаев +24…+26;
- Херсон +26…+28;
- Симферополь +24…+26;
- Кропивницкий +26…+28;
- Черкассы +27…+29;
- Чернигов +24…+26;
- Сумы +23…+25;
- Полтава +26…+28;
- Днепр +25…+27;
- Запорожье +25…+27;
- Донецк +24…+26;
- Луганск +23…+25;
- Харьков +24…+26.
Прогноз погоды на 21 июня 2026 года в Украине / Карта Укргидрометцентра
Как справиться с жарой?
Летняя жара может существенно влиять на самочувствие, вызывая усталость, обезвоживание и общий дискомфорт. Именно поэтому при высоких температурах важно соблюдать простые правила, которые помогут легче переносить жаркую погоду.
- Прежде всего медики советуют регулярно пить воду, ведь в жару организм быстро теряет жидкость из-за потоотделения.
- Не менее важно выбирать легкую одежду из натуральных тканей, таких как хлопок или лен, которые позволяют коже дышать и предотвращают перегрев.
- Специалисты также рекомендуют защищаться от прямых солнечных лучей с помощью головных уборов, солнцезащитных очков и кремов с SPF не ниже 30.
- В самые жаркие часы дня стоит по возможности оставаться в тени или находиться в прохладных помещениях.
- Во время сильной жары лучше уменьшить интенсивные физические нагрузки и перенести тренировки на утро или вечер. Если есть возможность, активные занятия можно заменить плаванием или спокойными прогулками.
- Чтобы сохранить комфортную температуру в доме, рекомендуется проветривать помещения ночью и утром, а днем закрывать окна и использовать шторы или жалюзи. Дополнительно охладить организм помогут влажные компрессы на шею, лоб или запястья.