Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Яка погода буде 21 червня?

21 червня в Україні очікується переважно сонячна та комфортна літня погода. За прогнозом синоптиків, у більшості областей буде невелика хмарність, а опадів не передбачається.

Вітер протягом доби буде північного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Водночас у західних регіонах країни він зміниться на південно-східний, однак також залишатиметься помірним.

У нічні години температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів тепла. У південних областях ніч буде теплішою – місцями стовпчики термометрів не опускатимуться нижче +20 градусів. Удень повітря прогріється до 24 – 29 градусів тепла.

Найспекотніше буде на заході та півдні країни, де місцями прогнозують від 30 до 33 градусів вище нуля.

Які температури будуть у великих містах?

Київ +24…+26;

Ужгород +30…+32;

Львів +28…+30;

Івано-Франківськ +27…+29;

Тернопіль +25…+27;

Чернівці +25…+27;

Хмельницький +25…+27;

Луцьк +26…+28;

Рівне +27…+29;

Житомир +25…+27;

Вінниця +24…+26;

Одеса +24…+26;

Миколаїв +24…+26;

Херсон +26…+28;

Сімферополь +24…+26;

Кропивницький +26…+28;

Черкаси +27…+29;

Чернігів +24…+26;

Суми +23…+25;

Полтава +26…+28;

Дніпро +25…+27;

Запоріжжя +25…+27;

Донецьк +24…+26;

Луганськ +23…+25;

Харків +24…+26.

Прогноз погоди на 21 червня 2026 року в Україні / Карта Укргідрометцентру

Як впоратися зі спекою?

Літня спека може суттєво впливати на самопочуття, викликаючи втому, зневоднення та загальний дискомфорт. Саме тому під час високих температур важливо дотримуватися простих правил, які допоможуть легше переносити спекотну погоду.