Жити під час аномальної спеки дуже складно. Тренди 24 зібрали кілька способів, які допоможуть почуватись краще.

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Пийте достатню кількість води

Підтримувати нормальний рівень водного балансу критично важливо. Оскільки організм швидко втрачає рідину через потовиділення, треба регулярно пити воду, особливо коли відчуваєте спрагу.

Рекомендована норма споживання рідини становить від 30 до 60 мілілітрів на кожен кілограм ваги тіла протягом дня.

Одягайте легкі речі

Натуральні тканини, такі як бавовна та льон, рекомендуються через їхні чудові властивості, що дозволяють шкірі дихати і допомагають запобігти перегріванню. Натомість слід уникати синтетичних матеріалів, оскільки вони можуть сприяти підвищенню температури тіла.

У спеку найкраще носити вільний одяг з довгими рукавами, який закриває тіло. Крім того, варто обирати світлі кольори, які відбивають сонячне світло і допомагають знизити температуру шкіри.

Захищайтесь від сонця

З підвищенням температури експерти в галузі охорони здоров'я наголошують на важливості захисту від сонця, щоб запобігти перегріванню та сонячним опікам. Вони рекомендують наносити сонцезахисний крем з мінімальним SPF 30 перед виходом на вулицю.

Носіння капелюхів і сонцезахисних окулярів також може забезпечити важливий захист від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. За можливості, люди повинні шукати тінь або використовувати парасольки, щоб захиститися від прямих сонячних променів.

Для тих, хто проводить час у приміщенні і шукає порятунку від спеки, зараз на ринку доступні охолоджуючі маски для обличчя. Ці інноваційні косметичні засоби призначені для охолодження шкіри, зменшення набряків і посилення відчуття свіжості, що робить їх цінним надбанням під час задушливої 30-градусної погоди.

Зменште фізичне навантаження

У періоди сильної спеки краще обмежити фізичну активність, особливо на відкритому повітрі. Краще виконувати спортивні вправи вранці або ввечері, коли температура знижується.

Якщо є така можливість, замініть традиційні інтенсивні тренування на плавання. Однак при будь-якому фізичному навантаженні тримайте під рукою пляшку води, щоб уникнути зневоднення.

Підтримуйте прохолоду в приміщенні

У боротьбі з підвищенням температури рекомендують підтримувати прохолодну кімнатну температуру вдома або на робочому місці. Важливо провітрювати приміщення вночі та рано вранці, коли зовнішнє повітря прохолодніше. Вдень, закриваючи вікна та використовуючи штори або жалюзі, можна запобігти накопиченню тепла в приміщенні.

Для тих, хто не має кондиціонера, використання вентиляторів або створення імпровізованих охолоджувальних пристроїв, наприклад, розміщення пляшок з холодною водою перед вентилятором, може забезпечити деяке полегшення від спеки.

Використовуйте вологі компреси

Одним з ефективних методів є прикладання вологих холодних компресів до пульсових точок, таких як зап'ястя, шия та лоб. Ця техніка може сприяти швидкому охолодженню тіла і полегшити дискомфорт.

Крім того, часте вмивання або розбризкування води на обличчя може сприяти охолодженню поверхні шкіри, забезпечуючи додаткове полегшення. Однак медики застерігають від екстремальних температурних перепадів, таких як прийняття крижаного душу або стрибки в холодну воду, оскільки ці дії можуть становити серйозний ризик для здоров'я.