В Украине ожидают снег, гололед и порывистый ветер: прогноз погоды на 21 января
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 21 января, будет сравнительно теплой. В большинстве областей ожидают снег. Кроме того, почти по всей территории будут дуть мощные ветры.
Синоптики прогнозируют небольшой мороз в большинстве регионов. Однако ситуацию будет осложнять мощный ветер.
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Прогноз погоды в регионах
Температура воздуха днем почти по всей стране будет колебаться от -2 до +1 градуса. Теплее будет в восточных и южных областях – 0...+3 градуса.
Осадки в виде снега ожидают везде, кроме Одесской, Николаевской и Херсонской областей. В Крыму будет падать мокрый снег. На дорогах будет гололедица.
Кроме того, 21 января будет дуть сильный юго-западный ветер, который будет разгоняться до 15 – 20 метров в секунду.
В Киеве столбики термометров будут достигать 0...-2 градусов, будет снежить. Жителям столицы избежать порывистого ветра также не удастся.
По словам синоптика Наталки Диденко, со следующей недели в большинстве областей Украины морозы усилятся.
Погода в городах Украины 21 января
Ужгород – 0...-2
Львов – 0...-2
Ивано-Франковск – 0...-2
Тернополь – 0...-2
Черновцы – 0...-2
Хмельницкий – 0...-2
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – +1...+3
Николаев – 0...+2
Херсон – 0...+2
Симферополь – +1...+3
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – 0...-2
Полтава – -1...+1
Днепр – -1...+1
Запорожье – 0...+2
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – -1...+1
Киев – 0...-2
Прогноз погоды на 21 января / Карта Укргидрометцентра
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