Морозы охватят все регионы: прогноз погоды на 24 января

Погода в Украине в понедельник, 24 января, будет морозной. "Минусовая" температура ударит в каждой области. Кроме того, в части регионов будет снег.

Холоднее всего будет на Западе и Севере. Там прогнозируют -5...-7 градусов. На Закарпатье днем ​​-6...-8, а ночью – вообще -14...-16.

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Следует теплее одеваться

На Востоке ситуация не слишком теплая. Столбики термометров опустятся до -4...-6. Однако в Донецкой области будет -3...-5. В Центре – тоже -4...-6. На Юге, в частности, в Херсонской и Николаевской области обещают -3...-5, в Одесской -2...-4.

Синоптик Наталья Диденко тоже предупреждает о морозе и советует одеваться тепло.

В Киеве понедельник будет щипать за нос и щеки, днем ​​до -5...-7 градусов. Одевайтесь тепло,

– замечает синоптик.

Где будет снежить

В ряде регионов будет падать снег – на Востоке, в Центре и на Юге Украины. Диденко отмечает, что Север и Запад в понедельник без существенных осадков. Снежок может "потрясти" разве что в Карпатах.

Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз погоды в городах Украины

По словам Диденко, потепление придет в Украину со второй половины недели. Первоначально оно охватит западные и северные области.

Ужгород – -6...-8

Львов – -5...-7

Ивано-Франковск – -5...-7

Тернополь – -4...-6

Черновцы – -4...-6

Хмельницкий – -4...-6

Луцк – -4...-6

Ровно – -4...-6

Житомир – -4...-6

Винница – -4...-6

Одесса – -2...-4

Николаев – -3...-5

Херсон – -3...-5

Симферополь – -2...-4

Кропивницкий – -4...-6

Черкассы – -4...-6

Чернигов – -5...-7

Сумы – -5...-7

Полтава – -5...-7

Днепр – -3...-5

Запорожье – -2...-4

Донецк – -4...-6

Луганск – -3...-5

Харьков – -4...-6

Киев – -4...-6

Погода 24 января / Фото Укргидрометцентр