Морозы охватят все регионы: прогноз погоды на 24 января
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 24 января, будет морозной. "Минусовая" температура ударит в каждой области. Кроме того, в части регионов будет снег.
Холоднее всего будет на Западе и Севере. Там прогнозируют -5...-7 градусов. На Закарпатье днем -6...-8, а ночью – вообще -14...-16.
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Следует теплее одеваться
На Востоке ситуация не слишком теплая. Столбики термометров опустятся до -4...-6. Однако в Донецкой области будет -3...-5. В Центре – тоже -4...-6. На Юге, в частности, в Херсонской и Николаевской области обещают -3...-5, в Одесской -2...-4.
Синоптик Наталья Диденко тоже предупреждает о морозе и советует одеваться тепло.
В Киеве понедельник будет щипать за нос и щеки, днем до -5...-7 градусов. Одевайтесь тепло,
– замечает синоптик.
Где будет снежить
В ряде регионов будет падать снег – на Востоке, в Центре и на Юге Украины. Диденко отмечает, что Север и Запад в понедельник без существенных осадков. Снежок может "потрясти" разве что в Карпатах.
Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду.Обратите внимание! По словам Диденко, потепление придет в Украину со второй половины недели. Первоначально оно охватит западные и северные области.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – -6...-8
Львов – -5...-7
Ивано-Франковск – -5...-7
Тернополь – -4...-6
Черновцы – -4...-6
Хмельницкий – -4...-6
Луцк – -4...-6
Ровно – -4...-6
Житомир – -4...-6
Винница – -4...-6
Одесса – -2...-4
Николаев – -3...-5
Херсон – -3...-5
Симферополь – -2...-4
Кропивницкий – -4...-6
Черкассы – -4...-6
Чернигов – -5...-7
Сумы – -5...-7
Полтава – -5...-7
Днепр – -3...-5
Запорожье – -2...-4
Донецк – -4...-6
Луганск – -3...-5
Харьков – -4...-6
Киев – -4...-6
Погода 24 января / Фото Укргидрометцентр