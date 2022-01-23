Найхолодніше буде на Заході та Півночі. Там прогнозують -5...-7 градусів. На Закарпатті вдень буде -6...-8, а вночі – взагалі -14...-16.
Важливо На Закарпатті лавина зійшла на групу туристів: на місці працюють рятувальники
Варто тепліше одягатись
На Сході ситуація не надто тепліша. Стовпчики термометрів опустяться до -4...-6. Однак у Донецькій області буде -3...-5. У Центрі – теж -4...-6. На Півдні, зокрема у Херсонській та Миколаївській області обіцяють -3...-5, в Одеській – -2...-4.
Синоптикиня Наталка Діденко теж попереджає про мороз та радить одягатись тепло.
У Києві понеділок щипатиме за носа й щоки, вдень до -5...-7 градусів. Одягайтеся тепло,
– зауважує синоптикиня.
Де сніжитиме
У низці регіонів падатиме сніг – на Сході, в Центрі та на Півдні України. Діденко зазначає, що Північ та Захід у понеділок не матимуть істотних опадів. Сніжок може "потрусити" хіба в Карпатах.
Пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – -6...-8
Львів – -5...-7
Івано-Франківськ – -5...-7
Тернопіль – -4...-6
Чернівці – -4...-6
Хмельницький – -4...-6
Луцьк – -4...-6
Рівне – -4...-6
Житомир – -4...-6
Вінниця – -4...-6
Одеса – -2...-4
Миколаїв – -3...-5
Херсон – -3...-5
Сімферополь – -2...-4
Кропивницький – -4...-6
Черкаси – -4...-6
Чернігів – -5...-7
Суми – -5...-7
Полтава – -5...-7
Дніпро – -3...-5
Запоріжжя – -2...-4
Донецьк – -4...-6
Луганськ – -3...-5
Харків – -4...-6
Київ – -4...-6
Погода 24 січня / Фото Укргідрометцентр