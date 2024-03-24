Опять дождь, местами немного прохлады: какой будет погода 25 марта

24 марта 2024, 14:35
Читати новину українською

Источник:

Укргидрометцентр

Погода в понедельник, 25 марта будет не слишком теплой, кроме этого еще и дождливой. Однако беспокоиться о возвращении морозов не стоит – температура даже ночью не будет опускаться ниже 0.

Если говорить о восточных регионах, то жителям таких областей можно не беспокоиться из-за дождя, вместо этого наслаждаясь теплыми деньками. Там местами температура будет подниматься до 15 градусов.

Смотрите также Будет лить почти везде: Украину снова накроют дожди

Погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что 25 марта в Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве южных, центральных областей умеренные, днем местами значительные дожди. Также будет дождливо и на Западе и Севере – однако немного меньше. Ночью местами возможно выпадение мокрого снега. Остальные территории обойдется без осадков.

Кроме этого, синоптики предупреждают, что в западных областях ночью и утром местами туман.

На большей части территорий ветер будет веять с южного направления, но с переходом на северный. Его скорость – 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью на большей части Украины будет колебаться в пределах 0 – 5 градусов тепла, а днем не будет превышать 5 – 10 градусов. Немного теплее будет в юго-восточной части – температурный режим будет в пределах 9 – 14 градусов.

Погода в Киевской области

Как и на большей части Украины, в Киевской области 25 марта будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью не превышает 0 – 5 градусов тепла, днем будет достигать 5 – 10 градусов. Непосредственно в столице ночью будет 1-3 градусов выше нуля, а днем температура будет держаться на уровне 8 – 10 градусов.

Какая температура в областных центрах

  • Киев +8...+10
  • Ужгород +8...+10
  • Львов +7...+9
  • Ивано-Франковск +7...+9
  • Тернополь +7...+9
  • Черновцы +8...+10
  • Хмельницкий +7...+9
  • Луцк +7...+9
  • Ровно +7...+9
  • Житомир +7...+9
  • Винница +7...+9
  • Одесса +7...+9
  • Николаев +8...+10
  • Херсон +11...+13
  • Симферополь +12...+14
  • Кропивницкий +6...+8
  • Черкассы +6...+8
  • Чернигов +7...+9
  • Сумы +6...+8
  • Полтава +7...+9
  • Днепр +9...+11
  • Запорожье +11...+13
  • Донецк +11...+13
  • Луганск +11...+13
  • Харьков +10...+12

 

Прогноз погоды на 25 марта 2024 года / Укргидрометцентр

Автор: Дмитро Усик