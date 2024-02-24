Слышно дыхание весны, однако местами будет дождливо: прогноз погоды на 25 февраля

24 февраля 2024, 15:01
Читати новину українською

Источник:

Укргидрометцентр

Погода в воскресенье, 25 февраля все еще будет радовать украинцев теплыми солнечными лучами. Однако в этот день жителям некоторых регионов стоит прихватить зонтик, ведь ожидаются дожди.

Несколько прохладнее погода, по-прежнему, будет сохраняться в восточных регионах нашей страны. На Западе же отметки термометра будут подниматься до 15 градусов выше нуля – как будто настоящая весна.

Смотрите также Будет тепло или еще врежет сильный мороз: как удивит погода в конце февраля

Погода по Украине

Синоптики прогнозируют, что 25 февраля преимущественно будет без осадков, только в западных, Житомирской, Винницкой, днем и в Киевской, Черниговской местами небольшой дождь. В то же время ветер юго-восточный, скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду. Также на Левобережье отдельные порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют на большей части Украины теплую погоду – за исключением Востока. Температура в восточной части ночью не будет превышать 0 – 5 градусов мороза, днем потепление только до 1 – 7 градусов тепла.

На остальной территории ночью 0 – 8 градусов тепла, днем термометр будет радовать отметками от 4 – 11 градусов выше нуля. В то же время в воскресенье на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до 15 градусов тепла.

Дневная температура в областных центрах

  • Киев – +8...+10
  • Ужгород – +12...+14
  • Львов – +12...+14
  • Ивано-Франковск – +10...+12
  • Тернополь – +11...+13
  • Черновцы – +12...+14
  • Хмельницкий – +10...+12
  • Луцк – +11...+13
  • Ровно – +11...+13
  • Житомир – +9...+11
  • Винница – +10...+12
  • Одесса – +9...+11
  • Николаев – +8...+10
  • Херсон – +8...+10
  • Симферополь – +13...+15
  • Кропивницкий – +8...+10
  • Черкассы – +8...+10
  • Чернигов – +6...+8
  • Сумы – +5...+7
  • Полтава – +7...+9
  • Днепр – +7...+9
  • Запорожье – +5...+7
  • Донецк – +5...+7
  • Луганск – +3...+5
  • Харьков – +5...+7

 

Прогноз погоды в Украине на 24 февраля / Карта Укргидрометцентра

Автор: Дмитро Усик