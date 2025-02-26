В каких областях ждать потепления: прогноз погоды на 27 февраля
В четверг, 27 февраля, в Украине осадки не ожидаются. Синоптики прогнозируют, что потепление будет очень ощутимым в западных областях страны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода в Украине на 27 февраля
Синоптики отметили, что погоду в Украине еще будет продолжать определять область высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ждем.
Холодный воздух медленно отступает, дольше всего он задержится на северо-востоке и востоке страны, где прогнозируем холодную погоду – ночью 11 – 16 градусов, днем 0 – 5 градусов мороза.
В западных областях, наоборот, потепление будет самым ощутимым – ночью 0 – 5 градусов мороза, днем 5 – 10 градусов тепла. На остальной территории рассчитываем на прохладную ночь (7 – 12 градусов мороза), но на приятную дневную температуру в пределах небольших плюсовых значений,
– говорится в сообщении.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 метров в секунду.
На дорогах, кроме западных и большинства южных областей, местами гололедица.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +2...+4;
- Ужгород +8...+10;
- Львов +8...+10;
- Ивано-Франковск +8...+10;
- Тернополь +6...+8;
- Черновцы +7...+9;
- Хмельницкий +6...+8;
- Луцк +7...+9;
- Ровно +7...+9;
- Житомир +4...+6;
- Винница +3...+5;
- Одесса +2...+4;
- Николаев +3...+5;
- Херсон +3...+5;
- Симферополь +3...+5;
- Кропивницкий +3...+5;
- Черкассы -+2...+4;
- Чернигов +2...+4;
- Сумы 0...+2;
- Полтава 0...+2;
- Днепр +1...+3;
- Запорожье +1....+3;
- Донецк -5...-3;
- Луганск -5...-3;
- Харьков -3...-1.