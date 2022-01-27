В Украине – снегопады и до -9: прогноз погоды на 28 января

Погода в Украине в пятницу, 28 января, будет холодной и влажной. Во всех областях синоптики прогнозируют снегопады.

Метеорологи отмечают, что ночью на Харьковщине, Луганщине и Донетчине температура опустится до -6...-9 градусов. В то же время теплее всего днем будет в Крыму – +3...+5 градусов.

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Погода в областях Украины

В западных регионах прогнозируют снегопады. Отметки на термометрах покажут -1...+3 градуса. На Востоке будет несколько холоднее -2...+ 2 градуса, также там будет идти снег.

В северных областях синоптики информируют об осадках. Температура составит -1...+ 2 градуса. На Юге – снегопады, следует ожидать потепления до +1...+5 градусов.

В Киеве в пятницу, 28 января, предусматривают снежную погоду и до 0...+2 градусов.

Погода в городах Украины 28 января

Ужгород – +1...+3

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – 0...+2

Винница – +1...+3

Одесса – +1...+3

Николаев – +1...+3

Херсон – +1...+3

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – +1...+3

Чернигов – -1...+1

Сумы – 0...-2

Полтава – 0...-2

Днепр – +1...+3

Запорожье – -1...+1

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – 0...+2

Прогноз погоды на 28 января / Данные Укргидрометцентр