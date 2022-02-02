В Украине ожидают снег, гололед и порывистый ветер: прогноз погоды на 3 февраля

Погода в Украине в четверг, 3 февраля, будет прохладной, почти везде будет падать снег или мокрый снег. Местами будет дуть порывистый ветер. Температура воздуха будет колебаться от -1 до + 5 градусов.

Погода 3 февраля будет не слишком комфортной. Ведь прогнозируют осадки и сильные порывы ветра.

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Прогноз погоды в регионах Украины

По словам синоптика Натальи Диденко, на Западе и Севере будет падать снег. На Николаевщине, в Днепре с районами, на Запорожье, Луганщине и Донетчине, а также в Крыму ожидают мокрый снег и дождь. В центральных областях, на Одесщине, Херсонщине, Сумщине, Харьковщине будет без существенных осадков.

Водителей предупреждают о гололедице на дорогах.

Ветер будет дуть северо-западный, разгоняется до 7 – 12 метров в секунду. В западных и северных областях он будет некомфортным и порывистым.

По информации Укргидрометцентра, температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах от -1 до + 5 градусов. Прохладнее всего будет на Западе – -1...+1 градус, теплее всего на Юге – +3...+5 градусов.

В Киеве периодически будет падать снег, на дорогах прогнозируют гололедицу. Кроме того, будет дуть порывистый ветер. Воздух прогреется до -1 ... +1 градуса.

Погода в городах Украины 3 февраля

Ужгород – -1...+1

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -1...-3

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +3...+5

Николаев – + 2...+4

Херсон – +3...+5

Симферополь - +3...+5

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – 0...+2

Днепр – +1...+3

Запорожье – + 2...+4

Донецк – + 2...+4

Луганск – + 2...+4

Харьков – +1...+3

Киев – -1...+1

Прогноз погоды на 3 февраля / Карта Укргидрометцентра

Вспомните – каким был первый снег в Украине в этом сезоне: смотрите видео

Отрывок из сообщения Натальи Диденко:

На Западе, Севере будет падать снег.

На Николаевщине, в Днепре с районами, на Запорожье, в Крыму, Луганщине и Донетчине – мокрый снег и дождь.

В центральных областях, на Одесщине, Херсонщине, Сумщине, Харьковщине – без существенных осадков.

На дорогах или "каша", или гололедица – водители, не гоните сильно, потому что и скользко, и добродетельным гражданам новые ботинки заляпаете.

Северо – западный ветер ожидается некомфортным, порывистым – в западных и северных областях Украины.

Температура воздуха в течение дня четверга будет колебаться в пределах от 3 мороза до 2 градусов тепла.

На юге и в восточных областях будет завтра теплее, +2+6 градусов.

В Киеве 3-го февраля будет выпадать периодически снег. На дорогах гололедица. Порывистый северо-западный ветер. Ближайшей ночью -2-5 градусов, завтра днем в столице от 2 мороза до 1 тепла.