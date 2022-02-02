Погода 3 лютого буде не надто комфортною. Адже прогнозують опади та сильні пориви вітру.
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Прогноз погоди в регіонах України
За словами синоптикині Наталки Діденко, на Заході та Півночі падатиме сніг. На Миколаївщині, у Дніпрі з районами, на Запоріжжі, Луганщині та Донеччині, а також у Криму очікують мокрий сніг та дощ. У центральних областях, на Одещині, Херсонщині, Сумщині, Харківщині буде без істотних опадів.
Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.
Вітер дутиме північно-західний, розганятиметься до 7 – 12 метрів за секунду. У західних та північних областях він буде некомфортним та рвучким.
За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря протягом дня коливатиметься у межах від -1 до +5 градусів. Найпрохолодніше буде на Заході – -1…+1 градус, найтепліше на Півдні – +3…+5 градусів.
У Києві періодично падатиме сніг, на дорогах прогнозують ожеледицю. Крім того, дутиме поривчастий вітер. Повітря прогріється до -1…+1 градуса.
Погода у містах України 3 лютого
Ужгород – -1...+1
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – -1...-3
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – -1...+1
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1...+1
Житомир – -1...+1
Вінниця – -1...+1
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +2...+4
Херсон – +3...+5
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – +1...+3
Черкаси – 0...+2
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – 0...+2
Дніпро – +1...+3
Запоріжжя – +2...+4
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +2...+4
Харків – +1...+3
Київ – -1...+1
Прогноз погоди на 3 лютого / Карта Укргідрометцентру
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Уривок з допису Наталки Діденко:
На Заході, Півночі випадатиме сніг.
На Миколаївщині, у Дніпрі з районами, на Запоріжжі, в Криму, Луганщині та Донеччині – мокрий сніг та дощ.
У центральних областях, на Одещині, Херсонщині, Сумщині, Харківщині – без істотних опадів.
На дорогах або "каша", або ожеледиця – водії, не женіть сильно, бо й слизько, й доброчесним громадянам нові черевики заляпаєте.
Північно-західний вітер очікується некомфортним, рвучким – у західних та північних областях України.
Температура повітря протягом дня четверга коливатиметься в межах від 3 морозу до 2 градусів тепла.
На Півдні та в східних областях буде завтра найтепліше, +2+6 градусів.
У Києві 3-го лютого випадатиме періодично сніг. На дорогах ожеледиця. Поривчастий північно-західний вітер. Найближчої ночі -2-5 градусів, завтра вдень у столиці від 2 морозу до 1 тепла.