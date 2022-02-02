Погода 3 лютого буде не надто комфортною. Адже прогнозують опади та сильні пориви вітру.

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Прогноз погоди в регіонах України

За словами синоптикині Наталки Діденко, на Заході та Півночі падатиме сніг. На Миколаївщині, у Дніпрі з районами, на Запоріжжі, Луганщині та Донеччині, а також у Криму очікують мокрий сніг та дощ. У центральних областях, на Одещині, Херсонщині, Сумщині, Харківщині буде без істотних опадів.

Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах.

Вітер дутиме північно-західний, розганятиметься до 7 – 12 метрів за секунду. У західних та північних областях він буде некомфортним та рвучким.

За інформацією Укргідрометцентру, температура повітря протягом дня коливатиметься у межах від -1 до +5 градусів. Найпрохолодніше буде на Заході – -1…+1 градус, найтепліше на Півдні – +3…+5 градусів.

У Києві періодично падатиме сніг, на дорогах прогнозують ожеледицю. Крім того, дутиме поривчастий вітер. Повітря прогріється до -1…+1 градуса.

Погода у містах України 3 лютого

Ужгород – -1...+1

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – -1...-3

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – 0...+2

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – 0...+2

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +2...+4

Харків – +1...+3

Київ – -1...+1



Прогноз погоди на 3 лютого / Карта Укргідрометцентру

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Уривок з допису Наталки Діденко:

На Заході, Півночі випадатиме сніг.

На Миколаївщині, у Дніпрі з районами, на Запоріжжі, в Криму, Луганщині та Донеччині – мокрий сніг та дощ.

У центральних областях, на Одещині, Херсонщині, Сумщині, Харківщині – без істотних опадів.

На дорогах або "каша", або ожеледиця – водії, не женіть сильно, бо й слизько, й доброчесним громадянам нові черевики заляпаєте.

Північно-західний вітер очікується некомфортним, рвучким – у західних та північних областях України.

Температура повітря протягом дня четверга коливатиметься в межах від 3 морозу до 2 градусів тепла.

На Півдні та в східних областях буде завтра найтепліше, +2+6 градусів.

У Києві 3-го лютого випадатиме періодично сніг. На дорогах ожеледиця. Поривчастий північно-західний вітер. Найближчої ночі -2-5 градусів, завтра вдень у столиці від 2 морозу до 1 тепла.