Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
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Какую погоду прогнозируют?
В ночные часы возможен кратковременный дождь в восточных областях. Днем осадки с грозами переместятся в южную часть страны, а также в Закарпатскую и Ивано-Франковскую области. В отдельных западных районах возможны град и шквалы со скоростью 15–20 метров в секунду.
Ожидается северный и северо-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Ночью температура воздуха составит +18…+23 градуса, а в восточных областях будет несколько прохладнее – +15…+20 градусов.
В дневные часы столбики термометров в основном будут колебаться в пределах +29…+34 градусов. Жарче всего будет на западе и юго-западе, где прогнозируется сильная жара +35…+38 градусов. На востоке страны температура воздуха днем составит +24…+29 градусов.
Какая будет температура в областных центрах?
- Киев +31…+33;
- Ужгород +34…+36;
- Львов +31…+33;
- Ивано-Франковск +34…+36;
- Тернополь +32…+34;
- Черновцы +34…+36;
- Хмельницкий +32…+34;
- Луцк +32…+34;
- Ровно +32…+34;
- Житомир +32…+34;
- Винница +31…+33;
- Одесса +30…+32;
- Николаев +33…+35;
- Херсон +32…+34;
- Симферополь +28…+30;
- Кропивницкий +33…+35;
- Черкассы +30…+32;
- Чернигов +29…+31;
- Сумы +25…+27;
- Полтава +30…+32;
- Днепр +29…+31;
- Запорожье +30…+32;
- Донецк +26…+28;
- Луганск +25…+27;
- Харьков +25…+27.
Прогноз погоды в Украине на 30 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Напомним, уже в первые дни июля ожидается постепенное снижение дневных температурных максимумов до более комфортных +22...+28 градусов. Сначала это почувствуют западные регионы. В то же время в ближайшее время по-прежнему ожидаются теплые ночи с температурой +18…+24 градуса.