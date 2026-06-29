Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Яку погоду прогнозують?

У нічні години короткочасний дощ можливий у східних областях. Вдень опади з грозами перемістяться на південну частину країни, а також на Закарпатську та Івано-Франківську області. В окремих західних районах можливі град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Вітер очікується північний та північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Уночі температура повітря становитиме +18…+23 градуси, а у східних областях дещо прохолодніше – +15…+20 градусів.

У денні години стовпчики термомерів здебільшого коливатимуться в межах +29…+34 градусів. Найспекотніше буде на заході та південному заході, де прогнозують сильну спеку +35…+38 градусів. На сході країни температура повітря вдень становитиме +24…+29 градусів.

Яка буде температура в обласних центрах?

Київ +31…+33;

Ужгород +34…+36;

Львів +31…+33;

Івано-Франківськ +34…+36;

Тернопіль +32…+34;

Чернівці +34…+36;

Хмельницький +32…+34;

Луцьк +32…+34;

Рівне +32…+34;

Житомир +32…+34;

Вінниця +31…+33;

Одеса +30…+32;

Миколаїв +33…+35;

Херсон +32…+34;

Сімферополь +28…+30;

Кропивницький +33…+35;

Черкаси +30…+32;

Чернігів +29…+31;

Суми +25…+27;

Полтава +30…+32;

Дніпро +29…+31;

Запоріжжя +30…+32;

Донецьк +26…+28;

Луганськ +25…+27;

Харків +25…+27.

Прогноз погоди в Україні на 30 червня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, вже у перші дні липня очікується поступове зниження денних температурних максимумів до більш комфортних +22...+28 градусів. Спочатку його зможуть відчути західні регіони. Водночас найближчим часом все ще очікуються теплі ночі з температурою +18…+24 градуси.