Год завершается морозами: будет ли в Украине еще более сильное похолодание 30 и 31 декабря

Украину накрыл холодный циклон из Восточной Европы, который принесет перед Новым годом по-настоящему зимнюю погоду. В последние дни декабря прогнозируются морозы ночью и несколько более теплую погоду днем.

О погоде 30 и 31 декабря 24 Канал пишет со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Будут ли морозы 30 и 31 декабря?

Как сообщают синоптики, 30 декабря небольшой снег и ночные морозы прогнозируются в большинстве областей Украины. В последний день года, 31 декабря, осадков не прогнозируют только на Юге и Юго-Востоке.

В западной части порывы ветра в течение 30 и 31 декабря могут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Ночью мороз будет усиливаться. Столбики термометра будут показывать от 1 до 9 градусов мороза. На Востоке, Северо-Востоке и в Карпатах температура упадет еще сильнее – до -13 градусов. Однако в дневное время 30 и 31 декабря будет становиться несколько теплее: синоптики прогнозируют, что будет от 6 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Какой будет погода в новогоднюю ночь и в начале января?