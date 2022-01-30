Будет падать снег и сохранится мощный ветер: прогноз погоды на 31 января
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 31 января, будет ветреной. В большинстве областей ожидается мокрый снег. Столбики термометров в среднем будут достигать -1...+1 градуса.
В Украине в последний день января сохранится неблагоприятная погода. Больше ее будет осложнять сильный ветер.
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Погода в регионах
Синоптики прогнозируют мокрый снег во всех областях, кроме Николаевской, Одесской, Херсонской и Крыма. В Карпатах ожидают снег, из-за чего там объявили 1 уровень опасности.
Температура воздуха в большинстве регионов будет составлять -1...+1 градус. Чуть теплее будет на Востоке – 0…+2 градуса, еще теплее – на Севере – +2…+6 градусов.
В то же время, сильный ветер объединит всю страну. Он будет западным и юго-западным и будет разгоняться местами до 15 – 20 метров в секунду.
В Киеве также прогнозируют мокрый снег, столбики термометров будут достигать -1...+1 градуса, дуть мощный ветер.
Погода в городах Украины 31 января
Ужгород – 0...+2
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – -1...+1
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – 0...-2
Винница – -1...+1
Одесса – +3...+5
Николаев – +3...+5
Херсон – +2...+4
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – -1...+1
Сумы – -1...+1
Полтава – 0...-2
Днепр – +1...+3
Запорожье – +2...+4
Донецк – 0...+2
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – -1...+1
Прогноз погоды на 31 января / Данные Укргидрометцентра
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