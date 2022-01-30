Будет падать снег и сохранится мощный ветер: прогноз погоды на 31 января

Погода в Украине в понедельник, 31 января, будет ветреной. В большинстве областей ожидается мокрый снег. Столбики термометров в среднем будут достигать -1...+1 градуса.

В Украине в последний день января сохранится неблагоприятная погода. Больше ее будет осложнять сильный ветер.

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Погода в регионах

Синоптики прогнозируют мокрый снег во всех областях, кроме Николаевской, Одесской, Херсонской и Крыма. В Карпатах ожидают снег, из-за чего там объявили 1 уровень опасности.

Температура воздуха в большинстве регионов будет составлять -1...+1 градус. Чуть теплее будет на Востоке – 0…+2 градуса, еще теплее – на Севере – +2…+6 градусов.

В то же время, сильный ветер объединит всю страну. Он будет западным и юго-западным и будет разгоняться местами до 15 – 20 метров в секунду.

В Киеве также прогнозируют мокрый снег, столбики термометров будут достигать -1...+1 градуса, дуть мощный ветер.

Погода в городах Украины 31 января

Ужгород – 0...+2

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – 0...-2

Винница – -1...+1

Одесса – +3...+5

Николаев – +3...+5

Херсон – +2...+4

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – 0...-2

Днепр – +1...+3

Запорожье – +2...+4

Донецк – 0...+2

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – -1...+1

Прогноз погоды на 31 января / Данные Укргидрометцентра

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