В Україні в останній день січня збережеться несприятлива погода. Найбільше її ускладнюватиме сильний вітер.
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Погода в регіонах
Синоптики прогнозують мокрий сніг у всіх областях, окрім Миколаївської, Одеської, Херсонської, а також Криму. У Карпатах очікують значний сніг, через що там оголосили 1 рівень небезпечності.
Температура повітря у більшості регіонів становитиме -1...+1 градус. Трохи тепліше буде на Сході – 0...+2 градуси, ще тепліше – на Півночі – +2...+6 градусів.
Водночас сильний вітер об'єднає всю країну. Він буде західним та південно-західний і розганятиметься місцями до 15 – 20 метрів за секунду.
У Києві також прогнозують мокрий сніг, стовпчики термометрів сягатимуть -1...+1 градуса, дутиме потужний вітер.
Погода у містах України 31 січня
Ужгород – 0...+2
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – -1...+1
Тернопіль – -1...+1
Чернівці – -1...+1
Хмельницький – -1...+1
Луцьк – -1...+1
Рівне – -1...+1
Житомир – 0...-2
Вінниця – -1...+1
Одеса – +3...+5
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +2...+4
Сімферополь – +4...+6
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – 0...-2
Дніпро – +1...+3
Запоріжжя – +2...+4
Донецьк – 0...+2
Луганськ – 0...+2
Харків – 0...+2
Київ – -1...+1
Прогноз погоди на 31 січня / Дані Укргідрометцентру
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