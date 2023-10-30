Тепло и переменная облачность: прогноз погоды на 31 октября

Во вторник, 31 октября, погода в Украине будет теплой и сухой. Также синоптики прогнозируют порывы ветра в некоторых регионах.

Второй месяц осени подходит к концу, а погода становится все более зимней, однако пока нас ожидает еще несколько теплых дней. В последний день октября небо над Украиной будет облачным, однако осадки ожидаются лишь местами.

Смотрите также Новые температурные рекорды: начало ноября в Украине будет аномально теплым

Какая будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют переменную облачность, однако дождь может пройти только в западных регионах. Кроме того, на Юге ночью и утром ожидается туман.

Ветер преимущественно южный, 7-12 метров в секунду, в Карпатах местами порывы 19-24 метров в секунду. Температура ночью +7...+12 градусов, на побережье морей до +15 градусов, в восточных областях +4...+9 тепла, а днем +15...+20 градусов. В южных регионах температура прогреется до +24 градусов.

Какая будет погода в Киеве и области

В столице и Киевской области осадков не прогнозируют. Ветер будет южным, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью прогреется до +7…+12 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Киеве ночью синоптики прогнозируют +10...+12, а днем +18...+20 градусов.

Какая будет погода в областных центрах

Киев +20...+22

Ужгород +17...+19

Львов +18...+20

Ивано-Франковск +18...+20

Тернополь +19...+21

Черновцы +18...+20

Хмельницкий +19...+21

Луцк +18...+20

Ровно +18...+20

Житомир +17...+19

Винница +19...+21

Одесса +21...+23

Николаев +20...+22

Херсон +20...+22

Симферополь +21...+23

Кропивницкий +20...+22

Черкассы +19...+21

Чернигов +17...+19

Сумы +17...+19

Полтава +19...+21

Днепр +20...+22

Запорожье +18...+20

Донецк +18...+20

Луганск +17...+19

Харьков +18...+20



Какая будет погода в Украине 31 октября / Укргидрометцентр

