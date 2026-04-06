6 апреля, 06:33
Пригреет до +20, но с дождем и сильным ветром: прогноз погоды на 6 апреля

Дария Черныш

В понедельник, 6 апреля, в Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Большинство областей накроет дождь с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какую погоду ждать 6 апреля?

По данным синоптиков, в понедельник облачная погода с прояснениями будет по всей Украине. Ночью дожди будут идти в большинстве западных областей, а днем – по всей территории страны, кроме юго-востока.

Юго-западный ветер будет переходить в северо-западный. Его скорость будет 7 – 12 метров в секунду. Порывы в 15 – 20 метров в секунду ожидаются ночью в Карпатах, а днем – на западе, преимущественно на севере и в центре страны.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в ночные часы будет от +3 до +8 градусов. В то же время на востоке и северо-востоке прохладнее – от +1 до +6 градусов. На поверхности почвы возможны заморозки от 0 до -3 градусов.

Днем температура воздуха на западе будет +11 – +16 градусов, а в других областях пригреет до +15 – +20 градусов.

Какая будет температура в крупных городах?

  • Киев +13...+15
  • Ужгород +15...+17
  • Львов +11...+13
  • Ивано-Франковск +13...+15
  • Тернополь +13...+15
  • Черновцы +13...+15
  • Хмельницкий +13...+15
  • Луцк +11...+13
  • Ровно +11...+13
  • Житомир +13...+15
  • Винница +17...+19
  • Одесса +18...+20
  • Николаев +18...+20
  • Херсон +17...+19
  • Симферополь +17...+19
  • Кропивницкий +20...+22
  • Черкассы +18...+20
  • Чернигов +13...+15
  • Сумы +13...+15
  • Полтава +17...+19
  • Днепр +18...+20
  • Запорожье +17...+19
  • Донецк +18...+20
  • Луганск +17...+19
  • Харьков +17...+19

Прогноз погоды на 6 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду принесет апрель?

  • Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит объяснил 24 Каналу, что весна – переходный сезон между зимой и летом. Поэтому март и апрель являются изменчивыми, а температура может колебаться от +33 до -22 градусов.

  • Например ориентировочно с 9 – 10 апреля синоптик прогнозирует похолодание и заморозки ночью. Днем температура воздуха местами снизится до +1 – +8 градусов. В то же время на юге будет несколько теплее.