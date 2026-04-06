Пригреет до +20, но с дождем и сильным ветром: прогноз погоды на 6 апреля

В понедельник, 6 апреля, в Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Большинство областей накроет дождь с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какую погоду ждать 6 апреля?

По данным синоптиков, в понедельник облачная погода с прояснениями будет по всей Украине. Ночью дожди будут идти в большинстве западных областей, а днем – по всей территории страны, кроме юго-востока.

Юго-западный ветер будет переходить в северо-западный. Его скорость будет 7 – 12 метров в секунду. Порывы в 15 – 20 метров в секунду ожидаются ночью в Карпатах, а днем – на западе, преимущественно на севере и в центре страны.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в ночные часы будет от +3 до +8 градусов. В то же время на востоке и северо-востоке прохладнее – от +1 до +6 градусов. На поверхности почвы возможны заморозки от 0 до -3 градусов.

Днем температура воздуха на западе будет +11 – +16 градусов, а в других областях пригреет до +15 – +20 градусов.

Актуально! Влажность, сила ветра, восход и закат солнца. Узнай больше о том, какой будет погода на днях. Переходи в новый сервис Погода от 24 Канала.

Какая будет температура в крупных городах?

Киев +13...+15

Ужгород +15...+17

Львов +11...+13

Ивано-Франковск +13...+15

Тернополь +13...+15

Черновцы +13...+15

Хмельницкий +13...+15

Луцк +11...+13

Ровно +11...+13

Житомир +13...+15

Винница +17...+19

Одесса +18...+20

Николаев +18...+20

Херсон +17...+19

Симферополь +17...+19

Кропивницкий +20...+22

Черкассы +18...+20

Чернигов +13...+15

Сумы +13...+15

Полтава +17...+19

Днепр +18...+20

Запорожье +17...+19

Донецк +18...+20

Луганск +17...+19

Харьков +17...+19

Прогноз погоды на 6 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

