Кое-где дожди, переменная облачность и похолодание: прогноз погоды в Украине на 6 октября

Погода в Украине в пятницу, 6 октября, будет теплой. Правда, температура воздуха на несколько градусов снизится по сравнению с 5 октября.

На всей территории Украины синоптики прогнозируют переменную облачность. Кое-где будут небольшие дожди.

Смотрите также Теплые куртки и зонты наготове: в Украине идет сильное похолодание

Какая погода будет в регионах Украины

В большинстве регионов Украины осадки не прогнозируются. Небольшой дождь обещают ночью в Одесской, Николаевской областях и местами на севере страны. Кроме того, дождь будет в течение дня на Левобережье страны, на юге – кое-где с грозами.

В Украине будет юго-западный ветер, переходящий на северо-западный и достигающий 7 – 12 метров в секунду. Кроме того, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду иногда прогнозируют в северо-восточных и восточных областях.

Средняя температура воздуха в Украине в течение дня будет колебаться в пределах 14 – 19 градусов, ночью – 7 – 12 градусов. В южных регионах будет несколько теплее: до 18 – 23 градусов в течение дня и до 11 – 16 градусов ночью. На высокогорье Карпат ночью столбик термометра опустится до 2 – 7 градусов тепла, днем – до 9 – 14 градусов.

В Киевской области температура воздуха днем будет колебаться в пределах 14 – 19 градусов, ночью – 7 – 12 градусов. В столице Украины прогнозируют ориентировочно 14 – 16 градусов ночью и 10 – 12 градусов днем. Кроме того, в Киевской области ночью местами прогнозируется небольшой дождь, днем – без осадков. Ветер будет северо-западный 7 – 12 метров в секунду.

Какая будет погода в городах Украины.

Киев +14...+16

Ужгород +16...+18

Львов +15...+17

Ивано-Франковск +15...+17

Тернополь +14...+16

Черновцы +15...+17

Хмельницкий +14...+16

Луцк +14...+16

Ровно +14...+16

Житомир +14...+16

Винница +16...+18

Одесса +21...+23

Николаев +20...+22

Херсон +19...+21

Симферополь +19...+21

Кропивницкий +17...+19

Черкассы +16...+18

Чернигов +13...+15

Сумы +13...+15

Полтава +15...+17

Днепр +18...+20

Запорожье +19...+21

Донецк +16...+18

Луганск +16...+18

Харьков +15...+17

Прогноз погоды на 6 октября / Фото Укргидрометцентра