Кое-где дожди, переменная облачность и похолодание: прогноз погоды в Украине на 6 октября
Погода в Украине в пятницу, 6 октября, будет теплой. Правда, температура воздуха на несколько градусов снизится по сравнению с 5 октября.
На всей территории Украины синоптики прогнозируют переменную облачность. Кое-где будут небольшие дожди.
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Какая погода будет в регионах Украины
В большинстве регионов Украины осадки не прогнозируются. Небольшой дождь обещают ночью в Одесской, Николаевской областях и местами на севере страны. Кроме того, дождь будет в течение дня на Левобережье страны, на юге – кое-где с грозами.
В Украине будет юго-западный ветер, переходящий на северо-западный и достигающий 7 – 12 метров в секунду. Кроме того, порывы ветра 15 – 20 метров в секунду иногда прогнозируют в северо-восточных и восточных областях.
Средняя температура воздуха в Украине в течение дня будет колебаться в пределах 14 – 19 градусов, ночью – 7 – 12 градусов. В южных регионах будет несколько теплее: до 18 – 23 градусов в течение дня и до 11 – 16 градусов ночью. На высокогорье Карпат ночью столбик термометра опустится до 2 – 7 градусов тепла, днем – до 9 – 14 градусов.
В Киевской области температура воздуха днем будет колебаться в пределах 14 – 19 градусов, ночью – 7 – 12 градусов. В столице Украины прогнозируют ориентировочно 14 – 16 градусов ночью и 10 – 12 градусов днем. Кроме того, в Киевской области ночью местами прогнозируется небольшой дождь, днем – без осадков. Ветер будет северо-западный 7 – 12 метров в секунду.
Какая будет погода в городах Украины.
- Киев +14...+16
- Ужгород +16...+18
- Львов +15...+17
- Ивано-Франковск +15...+17
- Тернополь +14...+16
- Черновцы +15...+17
- Хмельницкий +14...+16
- Луцк +14...+16
- Ровно +14...+16
- Житомир +14...+16
- Винница +16...+18
- Одесса +21...+23
- Николаев +20...+22
- Херсон +19...+21
- Симферополь +19...+21
- Кропивницкий +17...+19
- Черкассы +16...+18
- Чернигов +13...+15
- Сумы +13...+15
- Полтава +15...+17
- Днепр +18...+20
- Запорожье +19...+21
- Донецк +16...+18
- Луганск +16...+18
- Харьков +15...+17
Прогноз погоды на 6 октября / Фото Укргидрометцентра