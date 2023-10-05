На всій території України синоптики прогнозують мінливу хмарність. Подекуди будуть невеликі дощі.
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Яка погода буда в регіонах України
У більшості регіонів України опадів не прогнозують. Невеликий дощ обіцяють вночі в Одеській, Миколаївській областях, а також місцями на півночі країни. Окрім того, дощитиме протягом дня на Лівобережжі країни, на півдні – подекуди з грозами.
В Україні буде південно-західний вітер, який переходитиме на північно-західний та сягатиме 7 – 12 метрів за секунду. Окрім того, пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду подекуди прогнозують в північно-східних та східних областях.
Середня температура повітря в Україні протягом дня коливатиметься в межах 14 – 19 градусів, вночі – 7 – 12 градусів. У південних регіонах буде дещо тепліше: до 18 – 23 градусів протягом дня та до 11 – 16 градусів вночі. На високогір'ї Карпат вночі стовпчик термометра опуститься до 2 – 7 градусів тепла, вдень – до 9 – 14 градусів.
На Київщині температура повітря вдень коливатиметься в межах 14 – 19 градусів, вночі – 7 – 12 градусів. У столиці України прогнозують орієнтовно 14 – 16 градусів вночі та 10 – 12 градусів вдень. Окрім того, у Київській області вночі місцями прогнозують невеликий дощ, вдень – без опадів. Вітер буде північно-західний 7 – 12 метрів за секунду.
Якою буде погода в містах України
- Київ +14...+16
- Ужгород +16...+18
- Львів +15...+17
- Івано-Франківськ +15...+17
- Тернопіль +14...+16
- Чернівці +15...+17
- Хмельницький +14...+16
- Луцьк +14...+16
- Рівне +14...+16
- Житомир +14...+16
- Вінниця +16...+18
- Одеса +21...+23
- Миколаїв +20...+22
- Херсон +19...+21
- Сімферополь +19...+21
- Кропивницький +17...+19
- Черкаси +16...+18
- Чернігів +13...+15
- Суми +13...+15
- Полтава +15...+17
- Дніпро +18...+20
- Запоріжжя +19...+21
- Донецьк +16...+18
- Луганськ +16...+18
- Харків +15...+17
Прогноз погоди на 6 жовтня / Фото Укргідрометцентру