Ночные заморозки, снег и еще большее похолодание: прогноз погоды на 8 апреля

Во вторник, 8 апреля, в Украине будет холодная погода. Ночью на всей территории страны ожидаются заморозки, а днем некоторые регионы накроет мокрый снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 8 апреля

Во вторник, 8 декабря, погода в Украине снова будет прохладной. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью и в течение дня в восточных, днем в западных, северных и большинстве центральных областей – небольшой мокрый снег, на остальной территории – без существенных осадков. Кроме того, в западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.

Ветер ожидается северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Ночью на всей территории Украины ожидаются заморозки до -3 градусов. Из-за этого синоптики объявили II уровень опасности, оранжевый.

Важно! Погодные условия осложнят работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, приведут к нарушению движения транспорта на дорогах. Кроме того, заморозки повредят плодовые деревья и растения, рано цветущие.



Предупреждение о заморозках / Карта Укргидрометцентра

Днем температура воздуха также будет низкой. На всей территории страны ожидается +1...+4 градусов тепла. Только на юге местами может пригреть до +8.

Какой будет температура в разных городах

Киев +1...+3;

Ужгород +1...+3;

Львов +1...+3;

Ивано-Франковск +1...+3;

Тернополь +1...+3;

Черновцы +1...+3;

Хмельницкий +1...+3;

Луцк +1...+3;

Ровно +1...+3;

Житомир +1...+3;

Винница +1...+3;

Одесса +6...+8;

Николаев +6...+8;

Херсон +6...+8;

Симферополь +6...+8;

Кропивницкий +3...+5;

Черкассы +1...+3;

Чернигов +1...+3;

Сумы +1...+3;

Полтава +1...+3;

Днепр +3....+5;

Запорожье +6...+8;

Донецк +4...+6;

Луганск +4...+6;

Харьков +3...+5.



Прогноз погоды в Украине 8 апреля / Карта Укргидрометцентра