Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Какой прогноз погоды?
По прогнозу синоптиков, ночью дожди с грозами ожидаются в западных и северных областях, а также в Винницкой области. Днем осадки охватят почти всю территорию страны, за исключением большинства западных регионов.
Местами дожди будут значительными. Также днем кое-где возможны град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду.
Ветер будет северный, 5 – 10 метров в секунду.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Температура воздуха ночью составит +18...+23 градуса. При этом в западных областях будет прохладнее – +14...+19 градусов.
Днем в среднем ожидается до +24...+29 градусов. А вот на юге и юго-востоке страны будет жарко – до +35...+37 градусов.
Температура воздуха в областных центрах
- Киев +24…+26;
- Ужгород +26…+28;
- Львов +23…+25;
- Ивано-Франковск +22…+24;
- Тернополь +23…+25;
- Черновцы +21…+23;
- Хмельницкий +22…+24;
- Луцк +23…+25;
- Ровно +24…+26;
- Житомир +22…+24;
- Винница +23…+25;
- Одесса +29…+31;
- Николаев +32…+34;
- Херсон +33…+35;
- Симферополь +29…+31;
- Кропивницкий +31…+33;
- Черкассы +28…+30;
- Чернигов +25…+27;
- Сумы +26…+28;
- Полтава +32…+34;
- Днепр +31…+33;
- Запорожье +31…+33;
- Донецк +32…+34;
- Луганск +33…+35;
- Харьков +31…+33.
Прогноз погоды на 8 августа 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Напомним, синоптик Наталья Птуха объясняла, что после продолжительной жары часто возникают интенсивные грозовые процессы. Местами они могут сопровождаться градом и шквальным ветром.