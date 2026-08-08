Про це повідомив Укргідрометцентр.
Який прогноз погоди?
За прогнозом синоптиків, уночі дощі з грозами очікуються у західних та північних областях, а також на Вінниччині. Вдень опади охоплять майже всю територію країни, за винятком більшості західних регіонів.
Місцями дощі будуть значними. Також удень подекуди можливі град і шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.
Вітер буде північний, 5 – 10 метрів за секунду.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Температура повітря вночі становитиме +18...+23 градуси. Водночас в західних областях буде прохолодніше – +14...+19 градуси.
Удень в середньому очікується до +24...+29 градусів. А ось на півдні та південному сході країни припече до +35...+37 градусів.
Температура повітря в обласних центрах
- Київ +24…+26;
- Ужгород +26…+28;
- Львів +23…+25;
- Івано-Франківськ +22…+24;
- Тернопіль +23…+25;
- Чернівці +21…+23;
- Хмельницький +22…+24;
- Луцьк +23…+25;
- Рівне +24…+26;
- Житомир +22…+24;
- Вінниця +23…+25;
- Одеса +29…+31;
- Миколаїв +32…+34;
- Херсон +33…+35;
- Сімферополь +29…+31;
- Кропивницький +31…+33;
- Черкаси +28…+30;
- Чернігів +25…+27;
- Суми +26…+28;
- Полтава +32…+34;
- Дніпро +31…+33;
- Запоріжжя +31…+33;
- Донецьк +32…+34;
- Луганськ +33…+35;
- Харків +31…+33.
Прогноз погоди на 8 серпня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, синоптикиня Наталя Птуха пояснювала, що після тривалої спеки часто виникають інтенсивні грозові процеси. Подекуди вони можуть супроводжуватися градом і шквалистим вітром.