Про це повідомив Укргідрометцентр.

Який прогноз погоди?

За прогнозом синоптиків, уночі дощі з грозами очікуються у західних та північних областях, а також на Вінниччині. Вдень опади охоплять майже всю територію країни, за винятком більшості західних регіонів.

Місцями дощі будуть значними. Також удень подекуди можливі град і шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

Вітер буде північний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме +18...+23 градуси. Водночас в західних областях буде прохолодніше – +14...+19 градуси.

Удень в середньому очікується до +24...+29 градусів. А ось на півдні та південному сході країни припече до +35...+37 градусів.

Температура повітря в обласних центрах

Київ +24…+26;

Ужгород +26…+28;

Львів +23…+25;

Івано-Франківськ +22…+24;

Тернопіль +23…+25;

Чернівці +21…+23;

Хмельницький +22…+24;

Луцьк +23…+25;

Рівне +24…+26;

Житомир +22…+24;

Вінниця +23…+25;

Одеса +29…+31;

Миколаїв +32…+34;

Херсон +33…+35;

Сімферополь +29…+31;

Кропивницький +31…+33;

Черкаси +28…+30;

Чернігів +25…+27;

Суми +26…+28;

Полтава +32…+34;

Дніпро +31…+33;

Запоріжжя +31…+33;

Донецьк +32…+34;

Луганськ +33…+35;

Харків +31…+33.

Прогноз погоди на 8 серпня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, синоптикиня Наталя Птуха пояснювала, що після тривалої спеки часто виникають інтенсивні грозові процеси. Подекуди вони можуть супроводжуватися градом і шквалистим вітром.