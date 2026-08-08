Про це повідомив Укргідрометцентр.

Який прогноз погоди?

За прогнозом синоптиків, уночі дощі з грозами очікуються у західних та північних областях, а також на Вінниччині. Вдень опади охоплять майже всю територію країни, за винятком більшості західних регіонів.

Місцями дощі будуть значними. Також удень подекуди можливі град і шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

Вітер буде північний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме +18...+23 градуси. Водночас в західних областях буде прохолодніше – +14...+19 градуси.

Удень в середньому очікується до +24...+29 градусів. А ось на півдні та південному сході країни припече до +35...+37 градусів.

Температура повітря в обласних центрах

  • Київ +24…+26;
  • Ужгород +26…+28;
  • Львів +23…+25;
  • Івано-Франківськ +22…+24;
  • Тернопіль +23…+25;
  • Чернівці +21…+23;
  • Хмельницький +22…+24;
  • Луцьк +23…+25;
  • Рівне +24…+26;
  • Житомир +22…+24;
  • Вінниця +23…+25;
  • Одеса +29…+31;
  • Миколаїв +32…+34;
  • Херсон +33…+35;
  • Сімферополь +29…+31;
  • Кропивницький +31…+33;
  • Черкаси +28…+30;
  • Чернігів +25…+27;
  • Суми +26…+28;
  • Полтава +32…+34;
  • Дніпро +31…+33;
  • Запоріжжя +31…+33;
  • Донецьк +32…+34;
  • Луганськ +33…+35;
  • Харків +31…+33.

Прогноз погоди на 8 серпняПрогноз погоди на 8 серпня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, синоптикиня Наталя Птуха пояснювала, що після тривалої спеки часто виникають інтенсивні грозові процеси. Подекуди вони можуть супроводжуватися градом і шквалистим вітром.