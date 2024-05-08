Ночью 9 и 10 мая в ряде регионов Украины будут сильные заморозки: где именно

В ближайшие дни в Украине снова похолодает. Так, синоптики прогнозируют сильные заморозки ночью 9 и 10 мая.

В частности, по данным Укргидрометцентра, в течение 8 – 11 мая в Украине, кроме Волынской, Ровенской, Закарпатской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Кировоградской и Харьковской.

Не обошлось без заморозков ночью

Так, уже в течение нескольких следующих дней в некоторых регионах Украины температура воздуха ночью существенно снизится. Как сообщил Укргидрометцентр, подобные погодные условия будут наблюдаться везде, кроме южных областей и Закарпатья.

Ночью 9 и 10 мая в Украине, кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки от 0 до 5 градусов, объявлен I уровень опасности (желтый),

– говорится в сообщении специалистов.

Более того, ночью 9 мая в Черниговской и Сумской областях, а также ночью 10 мая в Сумской, Харьковской и Луганской областях также прогнозируют сильные заморозки. Температура воздуха будет колебаться от 0 до 3 градусов тепла.

Заморозки в Украине 9 мая / Фото Укргидрометцентр

В Укргидрометцентре отметили, что там будет объявлен II уровень опасности (оранжевый).

Заморозки в Украине 10 мая / Фото Укргидрометцентр

Накануне уже прогнозировали заморозки в эти дни

Синоптик Игорь Кибальчич писал, что начало новой недели в Украине пройдет с неустойчивой погодой из-за влияния Балтийского циклона и его атмосферных фронтов.

Уже в середине недели ожидается вторжение арктической воздушной массы. Вследствие этого температура воздуха существенно снизится во всех регионах. Особенно в северных, центральных и восточных областях.

Там ночью и утром будут наблюдаться заморозки не только на почве, но местами также в воздухе до 0 – 4 градуса мороза. Постепенное повышение температуры и стабилизация погоды начнется только в выходные.

В четверг, 9 мая, в Украине преимущественно без осадков, только в Крыму и Карпатах пройдут дожди, кстати, в высокогорье с мокрым снегом. Ночью 5 – 10 градусов, в северной половине 1 – 6, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0 – 4 градуса. Днем в Украине 10 – 17.

По его словам, в пятницу ночью 1 – 6 тепла, в северных, центральных и восточных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до -4 градусов. Днем воздух прогреется до 13 – 18 тепла.