Какой будет погода в феврале, и будут ли в дальнейшем еще большие морозы

Средняя температура воздуха в течение февраля ожидается в пределах нормы, в некоторых областях показатели наоборот могут ее превышать. Впрочем, начало месяца еще будет морозным.

Такую информацию в эксклюзивном интервью 24 Каналу сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Смотрите также Морозы до -25, в части областей – снег: прогноз погоды в Украине на 1 февраля

Как изменится погода в феврале?

Она объяснила, что специалисты оценивают среднюю месячную температуру по стране, ожидается, что она будет от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, что является нормой для западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областей.

Во всех остальных регионах, по ее словам, температура воздуха может превышать норму на 1,5 градуса. Она отметила, что важно понимать, что это среднемесячные показатели, поскольку сейчас у нас сохраняются сильные морозы.

В частности, в первые 4 дня февраля локально может быть в западных и северных областях от 21 до 26 градусов мороза,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Какие прогнозы давали синоптики?