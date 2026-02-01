Какой будет погода в феврале, и будут ли в дальнейшем еще большие морозы
- Средняя температура в феврале ожидается в пределах нормы, но начало месяца будет морозным с температурой от 21 до 26 градусов мороза.
- В некоторых регионах температура может превышать норму на 1,5 градуса, согласно прогнозам Украинского гидрометеорологического центра.
Средняя температура воздуха в течение февраля ожидается в пределах нормы, в некоторых областях показатели наоборот могут ее превышать. Впрочем, начало месяца еще будет морозным.
Такую информацию в эксклюзивном интервью 24 Каналу сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Как изменится погода в феврале?
Она объяснила, что специалисты оценивают среднюю месячную температуру по стране, ожидается, что она будет от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, что является нормой для западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областей.
Во всех остальных регионах, по ее словам, температура воздуха может превышать норму на 1,5 градуса. Она отметила, что важно понимать, что это среднемесячные показатели, поскольку сейчас у нас сохраняются сильные морозы.
В частности, в первые 4 дня февраля локально может быть в западных и северных областях от 21 до 26 градусов мороза,
– отметила представительница Укргидрометцентра.
Какие прогнозы давали синоптики?
Сообщали, что в течение февраля погода будет меняться от очень холодной до более весенней. Синоптики прогнозируют, что выше климатической нормы на 1,5 градуса температура будет на Юге, в Крыму и на Востоке.
Впрочем, до этого, а именно – до 3 февраля, в Украине ожидается резкое снижение температуры до -30 градусов, особенно в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.