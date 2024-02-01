Чем будет удивлять погода в феврале, когда ощутимо потеплеет и в каких областях ждать наибольшую температуру, передает 24 Канал.
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Когда потеплеет
Синоптик Укргидрометцентра в комментарии NV отметила, что если говорить о первой декаде, то все же будет преобладать западный перенос воздуха. Время от времени будут приходить атмосферные фронты с осадками.
Температурные показатели, вот как в первые дни февраля, будут повышаться и плюсы будут превалировать как в дневные, так и в ночные часы. В дальнейшем ситуация может измениться,
– подчеркнула Наталья Птуха.
Заметим, в Укргидрометцентре прогнозировали, что 1 февраля будет преимущественно без осадков. Только в западных и Житомирской областях днем небольшой мокрый снег и дождь.
Ночью от 2 тепла до 3 мороза, в южных, Ивано-Франковской и Черновицкой областях 2 – 7 мороза. Днем 1 – 6 тепла. Карпатах ночью 3 – 8 мороза, днем 0 – 5 мороза.
2 февраля в Украине, кроме Юга, местами небольшой мокрый снег. 3 февраля в большинстве областей умеренный мокрый снег и дождь. На дорогах западных, северных и северо-восточных областей местами гололедица.
Ночью и днем от 2 мороза до 3 градусов тепла. В субботу ночью на Северо-Востоке и Востоке страны 1 – 6 мороза, днем на Правобережье 1 – 6 тепла.
По ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, 4 января в Украине может ощутимо потеплеть. Так, ночью до +5 градусов. А днем в части областей даже +12. В частности, Одесской и Черновицкой.
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Ориентировочный прогноз погоды на 4 февраля / Скриншот из Укргидрометцентра
Прогноз погоды на месяц
- Ранее в Укргидрометцентре обнародовали прогноз погоды на февраль. Средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах от 4 градусов мороза до 2 тепла, что в юго-восточных Кировоградской Днепропетровской областях и в Крыму на 1 – 1,5 градуса выше нормы. На остальной территории нашего государства близко к норме.
- Между тем, месячное количество осадков в феврале ожидается в пределах 29 – 67 миллиметров. В Карпатах местами 74 – 83 миллиметра. Однако это тоже в пределах нормы.