Дожди прекратятся не везде: в каких областях уже будет тепло и сухо

Вечером 2 июня часть областей Украины накрыла непогода. Впрочем, синоптики прогнозируют, что с воскресенья будет преимущественно без осадков.

Так, в ближайшие трое суток в Украине будет преобладать погода без осадков. Однако кое-где еще будут дожди и грозы.

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Дожди будут не везде

В Укргидрометцентре прогнозируют, что в течение 4-6 июня будет в основном без осадков.

Лишь днем 5 июня в Закарпатье и в Карпатах, 6 июня в большинстве западных областей пройдут кратковременные дожди, местами грозы,

– отмечают синоптики.

Также добавляют, что в ближайшую ночь в юго-восточной части нашего государства порывы ветра будут кое-где достигать 15 – 20 метров в секунду.

"Температура ночью +4...+10 градусов, на Юге, Юго-Востоке и Закарпатье, 6 июня в Украине +8...+14 градусов, на побережье морей местами до +18. Днем +17...+25 градусов тепла, в Закарпатье до +27", – сообщают в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды на 4 июня / Скриншот из Укргидрометцентра