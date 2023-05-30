Преимущественно без осадков, впрочем, ненадолго: какая будет погода в ближайшие дни

По прогнозу синоптиков, во вторник и среду на территории Украины будет преимущественно без осадков. Однако в части областей еще пройдут кратковременные дожди и грозы.

Подробнее о погоде в последние дни весны и в начале лета комментарии 24 Канала рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Прогноз погоды на ближайшие несколько дней

По прогнозу Укргидрометцентра, 30 – 31 мая в юго-восточной части государства и в Крыму еще ожидаются дожди с грозами. Тем временем в других регионах преимущественно без осадков.

Наталья Птуха объяснила, что на территорию Украины с северо-запада начинает влиять поле повышенного давления, то есть антициклон.

"Он обеспечит более спокойную погоду, без осадков, малооблачную, днем много солнечных прояснений", – отметила синоптик.

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В последние дни мая температура ночью 10 – 16 градусов тепла. В западных и северных областях местами только +7...+9. Днем в Украине +21...+27 градусов, впрочем, на Востоке и Юго-Востоке меньше – +18...+24.

По предварительным прогнозам, 1 июня в Украине преимущественно без осадков. Далее, 2 июня только в западных регионах, вероятно, совсем незначительные дожди.

Однако уже в субботу будет приближаться атмосферный фронт. Он принесет новые осадки, в частности грозовые дожди.