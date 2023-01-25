Украина будет в плену тумана: прогноз погоды в Украине на 26 января
Источник:Укргидрометцентр
В четверг, 26 января, погода будет по-зимнему прохладной и влажной. В большинстве центральных и южных областей ночью и утром прогнозируется туман.
Теплее всего будет на Юге и Закарпатье, однако и там больших "плюсов" ждать не следует. Воздух прогреется до +3...+5 градусов.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западе На протяжении всего дня погода будет пасмурной, но без осадков. Столбики термометров покажут -1...+1 градус. В большинстве случаев восточных областей небо будет ясным. Температура воздуха будет составлять 0...+2 градуса.
Весь день на Севере будет облачным, но без существенных осадков. Воздух прогреется до -1...+1 градус. На юге возможны небольшие осадки. Температура воздуха – +1…+3 градуса.
В Киеве На протяжении всего дня погода будет пасмурной, но без осадков. Столбики термометров покажут 0...-2 градуса.
Погода в городах Украины 26 января
Ужгород – +2...+4
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – 0..-2
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – +1...+3
Николаев – 0...+2
Херсон – +1...+3
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – -3…-1
Черкассы – -3…-1
Чернигов – -1...+1
Суммы – 0…-2
Полтава – -1...+1
Днепр – 0…+2
Запорожье – 0…+2
Донецк – -1...+1
Луганск – 0…+2
Харьков – -1...+1
Киев – 0…-2