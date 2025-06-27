+40 градусов: будет ли сильная жара уже в начале июля

Июль является самым теплым месяцем в Украине. Ему характерны шквалы, ливни и грозы. Кроме того, периоды жаркой засушливой погоды.

И ждать ли сильной жары уже в первые дни июля, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на начало июля

По предварительному прогнозу на картах Укргидрометцентра, 1 июля дождей в Украине не будет. По всей территории небольшая или переменная облачность, без осадков.

Ночью преимущественно +12 – +16 градусов, однако на Юге традиционно теплее всего, – до +18 градусов. Днем в большинстве областей ожидается +23 – +25 градусов. Жара, вероятно, будет только на Закарпатье, Николаевской и Херсонской областях. Впрочем, больше чем +31 градус пока не ожидается.

Интересно! Абсолютный максимум температуры воздуха, который фиксировали в июле за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает +33,4 – +39,6 градуса. В южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях и в Крыму местами +40 – +41,6 градуса, в горных районах +27 – +37.

Кстати, в синоптики прогнозировали, что средняя месячная температура в июле предполагается в пределах +21,6 – +26 градусов, в Карпатах +17 – +19. Это на 2 – 2,5 градуса выше нормы.

Ожидается, что месячное количество осадков будет 25 – 73 миллиметра, в Карпатах и на Прикарпатье местами 84 – 109 миллиметров. Это меньше нормы, в частности, 64 – 79% от нее.

Погода до конца июня