Жарче, чем обычно: какую погоду ждать украинцам в июле
Источник:Укргидрометцентр
Уже в эту субботу второй месяц лета. Синопики спрогнозировали, какой же будет погода в июле или ждать затяжных ливней и тепла.
Средняя месячная температура в июле ожидается несколько выше нормы. Об этом информирует 24 Канал.
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Прогноз погоды на июль
В Укргидрометцентре отметили, что месячное количество осадков ожидается в пределах 42 – 95 миллиметров. Однако, в Карпатах, Прикарпатье и Ровенщине местами 101 – 170.
Поэтому в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях будет дождь в пределах нормы, между тем в восточных, южных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму больше нормы.
Средняя месячная температура предполагается 20 – 25 градусов тепла, в Карпатах +16...+18, что на 1 – 2 градуса выше нормы,
– спрогнозировали в Укргидрометцентре.